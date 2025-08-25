Robando atención durante el aniversario de la República de Indonesia, Bianca Alessia regresó con un regalo sorprendente

Yakarta, Viva -El 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025, presentó un momento especial para un adolescente de Tomohon, North Sulawesi.

Leer también: Dmasiv y Ghea Indrawari cerraron las festividades de la fiesta del pueblo para Indonesia 2025



Es Bianca Alessia Christabella Lantang, estudiante de Lentera Harapan Tomohon High School que fue elegida para ser Transportista de balance Bandera de patrimonio en la ceremonia de elevación de la bandera roja y blanca. Anggun y lleno de confianza, Bianca llevó a cabo la noble tarea ante el presidente, los funcionarios estatales y millones de personas que presenciaron a través de la pantalla o las redes sociales. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

El nombre de Bianca de repente se convirtió en el foco público. Muchos internautas consideran su apariencia para emitir un aura positiva, así como presumir de la generación joven indonesia.

Leer también: Dar apoyo al Red Two Warrior, Shandy Purnamasari: El viaje para convertirse en madre no es fácil



La figura de Bianca Alessia

Bianca nació en Tomohon el 28 de febrero de 2009 de la pareja Francis Ferdinand Lantang y Fike Felda Rondonuwu. A la edad de 16 años, no solo es triunfador en el campo académico, sino también activo en varias actividades extracurriculares, que van desde la danza hasta el voleibol. La personalidad de disciplina, inteligente y positiva hace que Bianca se crea que representa la provincia de North Sulawesi como miembro de la Paskibraka nacional de 2025.

Leer también: Cómo Tarra Budiman contra la convencional Independencia, no solo la competencia de los 17



La presencia de Bianca en el Palacio Merdeka es claramente un orgullo no solo para la familia, sino también para la gente del norte de Sulawesi. Ahora se espera que su figura sea una inspiración para que otros adolescentes continúen sobresaliendo y contribuyendo a la nación.

Tengo un regalo especial

La historia de Bianca no se detuvo en el Palacio Merdeka. Su figura volvió al centro de atención al asistir al evento Glowcation for Elite Glowbal en poder de la Sra. Glow en Plataran Senayan, Yakarta. Este evento anual trae a más de 150 socios vendedores para celebrar los logros mientras fortalece la transformación comercial.

Durante el evento, Bianca con Aliah Sakira, miembro del palacio del palacio del sur de Sulawesi, tuvo la tarea de llevar una bandeja durante la caída de la bandera, un premio. Ambos fueron nombrados el inspirador embajador de la marca MS GLOW.

«Estoy feliz de que me confiaran para ser un portador de bandejas de bandera, y ahora es parte de la Sra. Glow, para mí esto es un orgullo», dijo Bianca Alessia en su declaración, citada el lunes 25 de agosto de 2025.

No solo eso, Bianca y Aliah también recibieron una beca educativa por valor de Rp100 millones y mantenimiento exclusivo de MS Glow Beauty durante un año completo.

«La beca otorgada se utilizará para la educación futura más adelante, también en preparación para ingresar a la academia de policía», agregó Aliah Sakira con entusiasmo.

El fundador de la Sra. Glow, Shandy Purnamasari, también entregó un mensaje lleno de significado.

«Detrás de cada gran marca, soporta un gran equipo. Si decimos que somos grandes marcas, detrás de esta gran marca requiere un equipo de apoyo más grande que sea usted. La sostenibilidad de esta marca depende de los corazones de los colegas que lo protegen, lo aman y lo crían con toda mi alma y cuerpo. Para muchas mujeres en Indonesia e incluso del mundo.