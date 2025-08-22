Bihar: PM Modi Slams RJD y el Congreso sobre el proyecto de ley de enmienda de la Constitución 130







Primer Ministro Narendra ModiDurante su discurso público en Bihar el viernes, lanzó un ataque mordaz contra el RJD y el Congreso. El primer ministro Modi alegó que las partes opuestas estaban en contra del proyecto de ley de la Constitución (130a Enmienda), ya que la mayoría de sus líderes estaban en la cárcel o en libertad bajo fianza.

El proyecto de ley de enmienda de la Constitución 130 propone la eliminación del primer ministro, los ministros principales y los ministros si son arrestados o detenidos durante 30 días por cargos graves.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el primer ministro Modi se dirigía a una manifestación en Gayaji después de inaugurar varios proyectos. El Primer Ministro alegó además que el RJD y sus aliados consideran a las personas de Bihar como su banco de votos solamente. Dijo además que todos en el estado saben que los líderes de RJD siempre se entregan a prácticas corruptas.

El primer ministro Modi, durante su discurso, dijo que «no se completó ningún proyecto importante en Bihar Durante los regímenes de RJD y el Congreso. Nunca pensaron en el mejoramiento de las personas y siempre estaban ocupados llenando sus propios bolsillos «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Sobre el tema de la inmigración ilegal, afirmó que la demografía estaba cambiando rápidamente en los distritos fronterizos de Bihar y acusó al RJD y al Congreso de apoyar a los infiltrados.

Modi destacó además que «no permitiremos que los infiltrados eliminen los derechos de la gente de Bihar. RJD y el Congreso están apoyando a estos infiltrados … se están dedicando a la política del apaciguamiento … Las personas de Bihar deben permanecer vigilantes de tales partidos y sus líderes», según la agencia de noticias PTI.

Teniendo en cuenta que las elecciones de Bihar posiblemente se pueden programar a finales de este año, el Primer Ministro afirmó que los proyectos lanzados en Bihar durante el día proporcionarán empleos a las personas del estado.

Mientras se dirigía a las personas sobre el empleo y la mejora de la infraestructura, dijo que se dieron 16,000 casas de Pucca en la región de Bihar Magadh durante el día y que su gobierno está comprometido a proporcionar tales viviendas a todas las familias pobres del país.

Para garantizar que Bihar permanezca conectado con todas las principales ciudades del país, el Primer Ministro también afirmó que el Gobierno de la NDA está comprometido a fortalecer la infraestructura ferroviaria en Bihar.

(Con entradas de ANI)





