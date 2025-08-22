Los tensos segundos del arresto del recaudador de deudas Kacab Bri secuestrador que se escapó a NTT

Yakarta, Viva – esfuerzos para escapar de uno de los secuestradores Cabeza de rama Maid (KCP) Bri Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta terminó en vano. La policía logró detener a los perpetradores con las iniciales RW Alias ​​Eras (28) cuando llegaron al aeropuerto de Komodo, Labuan Bajo, West Manggari, East Nusa Tenggara (NTT).

En el video recibido, las épocas parecían estar dirigidas por dos miembros de la Policía Regional de West Manggarai. El hombre que trabaja como coleccionista de deudas lleva un suéter negro, pantalones cortos, sombrero negro y llevando dos bolsas grandes. Para engañar a las autoridades, trató de disfrazar su apariencia, pero aún no pudo escapar de la búsqueda de la policía.

Eras es uno de los cuatro perpetradores de secuestro de Ilham. Anteriormente, la subdirma de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta había arrestado por primera vez a otros tres sospechosos con las iniciales en el hospital y RAH. Hasta ahora, la policía todavía está persiguiendo a otro autor que se sospecha que interpreta al albacea.

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.