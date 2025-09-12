Ucrania Paz habla congeladas mientras Trump advierte a Putin: Kremlin







Moscú dijo el viernes que las conversaciones de paz con Ucrania estaban en «pausa» cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió nuevamente que se estaba quedando sin paciencia con su contraparte rusa Vladimir Putin.

Los esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto de tres años y medio han vacilado en las últimas semanas, con Rusia cavando en sus demandas de línea dura y negarse a detener sus ataques aéreos y aéreos.

El nuevo enfrentamiento se produjo cuando el ejército de Rusia organizó los principales ejercicios militares con su aliado clave Bielorrusia en la frontera de la OTAN, ejercicios que han asustado el flanco oriental de la alianza después de la caída de los drones rusos en el espacio aéreo polaco esta semana.

Tres rondas de conversaciones de paz directa entre Rusia y Ucrania, así como una cumbre entre Trump y Putin en Alaska, no han logrado progresar hacia el final de la lucha.

El ejército de Moscú está avanzando en el campo de batalla y Putin ha prometido seguir luchando si sus demandas de paz, incluida la cedida de Ucrania, aún más tierras, no se cumplen.

«Nuestros negociadores tienen la oportunidad de comunicarse a través de los canales. Pero por ahora, probablemente sea más exacto hablar de una pausa» en las conversaciones con Kyiv, dijo el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas en una información telefónica.

«No puede usar gafas teñidas de rosas y esperar que el proceso de negociación arroje resultados inmediatos», agregó.

Triunfo ha amenazado repetidamente a Moscú con sanciones adicionales si no detiene su ofensiva, pero no ha logrado seguir adelante, frustrando a Kiev.

«Se agota y se agota rápidamente, pero le lleva dos a Tango», dijo Trump a The Fox Television cuando se le preguntó si su paciencia estaba siendo gravada por la negativa de Rusia a poner fin al conflicto.

«Es sorprendente. Cuando Putin quiere hacerlo, (el presidente Volodymyr) Zelensky no lo hizo. Cuando Zelensky quería hacerlo, Putin no lo hizo. Ahora Zelensky quiere y Putin es un signo de interrogación. Tendremos que bajar muy, muy fuerte», agregó.

Ucrania ha descartado hacer concesiones territoriales a cambio de un acuerdo, y está pidiendo una cumbre de Putin-Zelensky para romper el punto muerto.

Putin ha descartado efectivamente eso, y ha emitido una amenaza para atacar a cualquier soldado occidental que pueda ser enviado a Kiev como mantenimiento de la paz sin su aprobación.

Las tensiones son altas en toda Europa después de que Polonia dijo el miércoles que 19 drones rusos habían volado a través de su espacio aéreo, tres de los cuales fueron derribados después de que Varsovia y los aliados de la OTAN se enfrentaron a los aviones de combate.

El primer ministro polaco Donald Tusk dijo que no era un «error» que los drones volaron sobre su país, rechazando la sugerencia de Trump de que podría haber sido un accidente.

A principios de esta semana advirtió que Varsovia estaba más cerca del «conflicto abierto» que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial sobre el incidente.

Rusia ha negado atacar a Polonia y dijo que el país no había presentado ninguna evidencia de que los drones caídos fueran rusos.

Pero los ejercicios militares «Zapad» rusos y bielorrusos también mantienen a Polonia y los estados bálticos en alerta máxima.

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video el viernes que mostraba grandes equipos militares, incluidos vehículos blindados, helicópteros y naves de la Marina, que participan en los ejercicios.

Moscú dijo que sus tropas practicarían el reconocimiento aéreo y los ataques de misiles en objetivos terrestres. Los barcos de la Flota del Norte también se habían desplegado en los mares de Báltices y Barents.

Tanto Moscú como Minsk han rechazado las acusaciones que representan un peligro, a pesar de las advertencias de Polonia, el Báltico y Zelensky.

Polonia dijo que alrededor de 40,000 tropas estarían estacionadas cerca de la frontera con Bielorrusia durante la duración de los ejercicios, mientras que Lituania y Letonia anunciaron cierres parciales del espacio aéreo.

OTAN El viernes buscó minimizar las preocupaciones, con un portavoz que dijo que «no vio ninguna amenaza militar inmediata contra ningún aliado de la OTAN».

Parte de los ejercicios tiene lugar en la región de Grodno de Bielorrusia, que limita con Polonia y Lituania, dijo Minsk.

Bielorrusia había dicho en enero que 13,000 tropas estarían involucradas, pero en mayo dijo que el número se reduciría alrededor de la mitad.

En el campo de batalla, Rusia afirmó haber capturado otro pequeño asentamiento en la región central de Dnipropetrovsk de Ucrania.

Moscú también acusó a Kyiv de atacar una planta nuclear en un ataque de drones durante la noche.

