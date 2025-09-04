Rusdi Masse reemplazó oficialmente a Sahroni para ser vicepresidente de la Comisión III de la DPR

Yakarta, Viva – Rusdi Masse Mappasessu se determinó oficialmente como vicepresidente Comisión de la Cámara de Representantes III Reemplazo de la posición de Ahmad Sahroni. El Ahmad Sahroni fue eliminado por la facción Nasdem Las secuelas de su declaración que se consideró que lastimaba a la gente de la gente.

Leer también: ¿Sahroni se retirará de los miembros del DPR? Waketum Nasdem dijo esto



La determinación fue presidida por el vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad y fue llevada a cabo en la sala de la Cámara de Representantes III Room, Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.



El hecho de que la casa de Ahmad Sahroni fue quemada

Leer también: Ahmad Sahroni no ha presentado su renuncia como miembro del DPR



«Por lo tanto, en la Comisión de la Cámara de Representantes, tres reuniones de hoy, Haji Rusdi Masse Mappasessu se determinará como vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes tres reemplazando al médico Haji Ahmad Sahroni», dijo Dasco.

Dijo que el reemplazo estaba regulado en el Artículo 58 del Reglamento del Parlamento Indonesio Número 1 de 2020 sobre las reglas del Parlamento Indonesio, que declaraba que el liderazgo de la Comisión III de la Cámara de Representantes III era un paquete basado en la facción propuesta vigente durante cinco años.

Leer también: Nasdem asegura que Sahroni y Nafa Urbach no recibieron salarios



De modo que el sucesor de Ahmad Sahroni, a saber, Rusdi Masse Mappasessu, es miembro del Parlamento indonesio del mismo partido, la facción del Partido Nasdem.

También nombró a Rusdi como vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III después de obtener la aprobación de todos los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes III.

«¿Se puede aprobar al hermano de Rusdi para ser determinado como vicepresidente de la Comisión III de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia?» dijo Dasco, quien fue respondido de acuerdo.

De esa manera, explicó la composición del último liderazgo de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman (Gerindra) como Presidente de la Comisión, Dede Indra (PDIP), Sari Yuliati (Golkar), Rusdi Masse (Nasdem) y Rano Alfath (PKB), como presidenta Distribuida de la Comisión.

Se sabe que el Consejo Central de Liderazgo (DPP) del Partido Nasdem desactivó oficialmente a dos cuadros que se sentaron como miembros del Parlamento Indonesio, a saber, Ahmad Sahroni y Nafa Urbach.

Esta decisión fue anunciada directamente por el Presidente del Partido Nasdem, Surya Paloh, a través de comunicados de prensa oficiales el domingo 31 de agosto de 2025.

En una carta firmada por Surya Paloh como presidente y Hermawi F Taslim como Secretario General, el Partido Nasdem enfatizó que las aspiraciones de la comunidad eran la base principal de la lucha de su partido.



Ambadha, Nahor, Nagai y Edriting.

El Partido Nasdem evaluó que la lucha del partido era la cristalización del espíritu populista que se basaba en el objetivo nacional como estipulado en el preámbulo de la Constitución de 1945.

«De hecho, las aspiraciones de la comunidad deben seguir siendo la referencia principal en la lucha del Partido Nasdem», escribió Surya Paloh.