Besiktas presenta oficialmente una oferta por Marc-Andre ter Stegen, Barcelona comienza a ablandarse

España, VIVA – Barcelona Según se informa, ha recibido la primera oferta de los gigantes turcos. Besiktaspara incorporar al capitán y portero principal, Marc Andre ter Stegen. Según informa el Diario Sport del miércoles, el Besiktas presentó una propuesta de cesión hasta final de temporada con un atractivo esquema financiero.

Lea también: Marcus Rashford se siente como en casa viviendo de forma discreta en Barcelona, ​​a diferencia de Manchester



En esta oferta, Besiktas está dispuesto a cubrir el salario completo de ter Stegen durante el período de cesión. Aparte de eso, también incluyeron una opción de compra no obligatoria por valor de unos 8 millones de euros (alrededor de 154,8 mil millones de rupias) el próximo mes de junio. Esta oferta se considera bastante seria y es un primer paso concreto en los esfuerzos del club de Estambul por incorporar al experimentado portero alemán.

Besiktas busca soluciones tras la caída del rendimiento de Mert Gunok

Lea también: El Barcelona no es el mejor equipo, pero sí el más entretenido de Europa



El gran interés del Besiktas por ter Stegen no se puede separar del rendimiento de Mert Gunok, que se considera insatisfactorio esta temporada. Por este motivo, el club ve a ter Stegen como la figura ideal, tanto para una solución a corto plazo como para una inversión a largo plazo. Su experiencia en el Barcelona y en la selección alemana es un gran plus.

Otro factor que se cree que refuerza las posibilidades de este traspaso es la presencia del director deportivo del Besiktas, Eduard Graf. El alemán tiene una larga trayectoria en el Borussia Dortmund y se cree que podrá convencer a ter Stegen para que acepte la oferta de jugar en la liga nacional turca y en la Europa League.

Lea también: Batalla de clubes gigantes europeos sobre la mesa: MU, Real Madrid y Barcelona buscan al chico maravilla alemán



Ter Stegen aún no ha tomado una decisión

Aunque el Barcelona empieza a abrir la posibilidad de liberar al capitán en el mercado de fichajes de enero, no habrá ninguna decisión en las próximas fechas. El club cree que llegarán otras ofertas, por lo que no quieren precipitarse.

Por otro lado, ter Stegen aún no ha decidido su futuro. El portero de 33 años sigue centrado actualmente en recuperarse de su lesión. Quiere volver a entrenar a pleno rendimiento y obtener autorización médica antes de considerar sus próximos pasos. Después de volver a estar en forma, considerará todas las mejores opciones, incluida la posibilidad de irse para mantener sus posibilidades de estar en el Mundial de 2026 con la selección alemana.

Barcelona se mantiene selectiva y vigilante

El Barcelona enfatizó que no quiere ser descuidado al liberar a Ter Stegen sin claridad sobre el rumbo de su carrera y su futuro. El club todavía está a la espera de la evolución de las negociaciones, también de otros clubes que, según se dice, están empezando a seguir la situación del veterano portero.