Mubi compra La misteriosa mirada del flamenco en un acuerdo multiterritorio

“La misteriosa mirada del flamenco” – el primer largometraje del director chileno Diego Céspedes que ganó el primer premio en la competencia Una Cierta Mirada de Cannes este año – se ha vendido en territorios clave.

La película, que también fue seleccionada para representar a Chile en la categoría de largometraje internacional de la 98ª edición de los Premios Óscar y de los Premios Goya, fue comprada por Malo para el Reino Unido, Australia, Países Bajos, Italia, Turquía e India. Mubi también adquirió los derechos de la primera ventana SVOD en Norteamérica (todos los demás derechos nacionales estarán a cargo de Altered Innocence, incluidos los teatrales). Por otra parte, se compró para Grecia (Ama Films), Portugal (Films 4 You), Latam (Imovision), México (Tulip Pictures) e Indonesia (Falcon). La película está representada internacionalmente por Charadas.

“La misteriosa mirada del flamenco”, protagonizada por la recién llegada Tamara Cortés junto a Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas y Luis Dubó, está ambientada a principios de la década de 1980 en el desierto chileno, donde Lidia, de once años, crece en una amorosa familia queer empujada al borde de un poco acogedor y polvoriento pueblo minero. Se les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a extenderse; se dice que se transmite con una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. En este western moderno, Lidia lidera una búsqueda de venganza, enfrentándose a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro.

La película es producida por Quijote Films en Chile y Les Valseurs en Francia (distribuida por Arizona Distribution y Les Valseurs), y coproducida y distribuida por Weydemann Bros Films en Alemania (distribuida por Filmreederei), Wrong Men en Bélgica e Irusoin en España (distribuida por BTeam Pictures), en asociación con Arte France Cinema.

“Desde su estreno en Cannes hasta su selección como presentación de Chile tanto a los Oscar como a los Goya, ‘La mirada misteriosa del flamenco’ ha seguido un recorrido marcado por muchas voces”, afirmó Céspedes. «Es esencial garantizar que la película llegue a más territorios, no sólo por su visibilidad, sino también por las conversaciones que genera sobre el amor, el miedo y la resistencia. Espero que los espectadores de todo el mundo puedan encontrar en ella la misma verdad emocional y urgencia política que nos inspiraron a hacerla. Es una película necesaria para el oscuro contexto global que vivimos».

Dijo el productor Giancarlo Nasi: «El viaje de ‘La mirada misteriosa del flamenco’ ha superado todas las expectativas. Desde ganar Un Cierta Mirada hasta convertirse en la candidata al Oscar de Chile, su impacto ha sido profundamente gratificante. Estamos agradecidos de asociarnos con distribuidores de todo el mundo que creen en la visión audaz y poética de Diego. Y en un momento en que los derechos están retrocediendo y el miedo y la discriminación van en aumento, una historia que defiende la dignidad, la familia y el amor se siente más urgente que nunca».

El productor Justin Pechberty añadió: «Estamos encantados de ver ‘La misteriosa mirada del flamenco’ llegar a los cines en tantos países. Estamos siendo testigos del surgimiento de una nueva voz cinematográfica importante. Una película arraigada en los márgenes pero que se dirige poderosamente a una audiencia amplia, especialmente a los espectadores jóvenes ávidos de nuevas narrativas».

“La mirada misteriosa del flamenco” se proyectó en TIFF, San Sebastien, Karlovy Vary, Tallinn Black Nights, Melbourne IFF, Busan IFF y se estrenará en cines a finales de este año en Norteamérica por Altered Innocence, en Alemania el 4 de diciembre, España el 16 de enero, Francia el 18 de febrero y en Chile en la primera mitad de 2026 por Cinecolor Films.