Foundation marca 40 años con Symphony con Dwiki Dharmawan

Bekasi, Viva -El al-muhajirien waqaf Base En Jakapermai, organizó un concierto de sinfonía con un reconocido músico Dwiki dharmawan Junto con más de 200 estudiantes de Al Azhar Jakapermai, Kemang Pratama y Grand Wisata. El evento marcó el 40 aniversario de la Fundación desde su establecimiento el 9 de agosto de 1985.

«Hoy, conmemoramos 40 años de la Fundación Al-Muhajirien Waqaf, que se fundó el 9 de agosto de 1985», dijo HM Muhammad Syafiudin BComm St, presidente de la Fundación Al-Muhajirien Waqaf, durante la celebración en Bekasi, West Java, el sábado. «Nos esforzamos por alentar a todos a continuar avanzando y desarrollando esta base».

Señaló que la fundación ha sufrido durante más de cuatro décadas debido a un compromiso compartido con la transformación. Este esfuerzo tiene como objetivo alinear aspiraciones a largo plazo con la necesidad de un cambio tanto en el presente como en el futuro.

«Han pasado cuatro décadas de caminar por este camino de servicio juntos», comentó Syafiudin. «Muchos han estado involucrados a lo largo de los años, pero una cosa no ha cambiado: nuestro espíritu para dar, guiar y construir la civilización a través de la educación y el servicio».

Syafiudin explicó que la fundación no fue construida para intereses personales, sino como una confianza de la comunidad. Cada paso, programa y recurso se dedican al bien común.

«Cuarenta años no es solo un registro de crecimiento institucional, sino también de tiempos cambiantes, dinámica comunitaria y formas evolucionadas de comprender la educación y el servicio», agregó. La Fundación tiene la intención de mantener no solo la continuidad física y operativa, sino también la visión, la resiliencia del sistema y la responsabilidad moral para el futuro.

Actualmente, la Fundación Al-Muhajirien Waqaf administra diez escuelas islámicas de Al Azhar (desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria) y una Madrasah Ibtidaiyah. Busca proporcionar educación basada en islámicas apoyada por el aprendizaje digital y los estándares internacionales.

El músico Dwiki Dharmawan expresó su alegría al colaborar con estudiantes desde el jardín de infantes hasta los niveles de la escuela secundaria. «Hay muchos talentos sobresalientes en las escuelas bajo la Fundación Al-Muhajirien Waqaf», dijo.

Sin embargo, Dwiki reconoció el desafío de unir los diversos talentos en una actuación cohesiva. El proceso involucró tres meses de ensayos parciales a partir de abril, equilibrando el tiempo de práctica con los horarios ocupados de los estudiantes.

«Buscamos el mejor momento para ensayar y nutrir sus talentos», señaló Dwiki. «Estoy impresionado por sus habilidades, que muestran que las escuelas han logrado fomentar un equilibrio entre el crecimiento emocional e intelectual».