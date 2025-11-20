Basarnas dice que 178 escaladores de Semeru han comenzado a evacuar

Jacarta – Agencia Nacional SAR (Basarnas) y Parque Nacional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) confirmó 178 trepador que todavía está en la ruta de escalada Monte Semeruconcretamente en Ranu Kumbolo se puede evacuar con seguridad.

El comandante del equipo de rescate de Basarnas Surabaya, Novix Heryadi, dijo que 178 escaladores habían comenzado a descender hacia el puesto de escalada en Ranu Pani.

«Hoy 178 escaladores descenderán al puesto de escalada Semeru en Ranu Pani», dijo Novix cuando se confirmó, según informó ANTARA, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Dijo que el equipo de Basarnas los recogerá para asegurarse de que todos estén en buenas condiciones y que es posible que los 178 escaladores lleguen al puesto de escalada de Ranu Pani alrededor de las 13:00 WIB.

«Actualmente el tiempo está bastante despejado y esperamos que el proceso de evacuación de los escaladores para descender al Puesto Ranu Pani se desarrolle sin problemas», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la sección administrativa del Centro TNBTS, Septi Eka Wardhani, aseguró que todos los escaladores en Ranu Kumbolo estuvieran en condiciones seguras y no fueran golpeados por las nubes calientes que caían desde Semeru.

«El número de personas en Ranu Kumbolo es de 178, de los cuales 137 escaladores, un oficial, dos salvadores, siete PPGST, 15 porteadores y seis personas del Ministerio de Turismo», dijo.

Por razones de seguridad, continuó, no se recomienda la evacuación nocturna porque la ruta es oscura, resbaladiza y propensa a deslizamientos de tierra, por lo que el equipo de TNBTS se asegura de que todos los escaladores permanezcan en Ranu Kumbolo mientras están preparados si la situación requiere descender.

Aunque se encuentran en una zona vulnerable, los equipos de rescate y los oficiales capacitados continúan monitoreando las condiciones en tiempo real, asegurando que cada escalador reciba dirección, supervisión y apoyo logístico adecuados.

«También se recomienda a los escaladores que mantengan la calma, obedezcan las instrucciones de los oficiales y mantengan una distancia segura entre sí para reducir el riesgo de cosas indeseables», dijo.

La coordinación entre el Centro TNBTS, los voluntarios y los funcionarios relacionados es clave para garantizar la seguridad de los escaladores, de modo que las medidas sistemáticas y disciplinadas de mitigación de desastres demuestren que el manejo de Semeru no sólo es receptivo, sino también proactivo y planificado, de modo que los riesgos se puedan minimizar sin causar pánico.

Anteriormente se informó que el estado de la actividad volcánica del Monte Semeru aumentó una hora después del nivel III o «Alerta» al nivel IV o «Precaución». Esta situación ocurrió hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, a las 17.00 horas.