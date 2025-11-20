Shekhar Kapur presenta la visión del Festival Internacional de Cine de la India

Venerado cineasta y Festival Internacional de Cine de la India (IFFI) director del festival Shekhar Kapur está dirigiendo el evento con sede en Goa hacia un futuro que enfatiza la innovación tecnológica, la participación de la audiencia y las oportunidades de coproducción internacional al ingresar a su 56a edición.

En una entrevista, Kapur describe tres prioridades clave que están remodelando el festival de cine emblemático de la India: integrar la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en la infraestructura del festival, transformar la Bazar de cine WAVES en un importante mercado internacional y posicionando a IFFI como una celebración centrada en la audiencia en lugar de un evento exclusivamente de la industria.

«Tenemos un festival hackathon de IA como parte del WAVES Film Bazaar», dice Kapur, describiendo asociaciones con Larsen & Toubro y Google para incorporar demostraciones de tecnología durante todo el evento. «La IA se está convirtiendo en una gran controversia en todo el mundo, pero es muy democrática. Es un medio completamente democrático. Está tratando de dar más herramientas a más personas».

El director del festival destaca el programa mejorado de incentivos a la producción de la India, que ha aumentado del 30% al 40% los reembolsos en efectivo para las producciones internacionales que filman en el país. Cita la producción británico-india “santosh”, que compitió por una nominación al Oscar como presentación oficial del Reino Unido, como ejemplo de la efectividad del programa.

«El productor de ‘Santosh’ recuperó su 30% y dijo que era el trato más fácil que jamás había hecho», dice Kapur, destacando el creciente número de cineastas indios radicados en el extranjero que están utilizando los incentivos para producir proyectos en la India.

WAVES Film Bazaar, el mercado de coproducción y la plataforma de financiación de IFFI, se ha convertido en un elemento central de la estrategia de Kapur para atraer participantes internacionales. El evento sirve como un lugar donde los cineastas pueden presentar proyectos y conectarse con posibles colaboradores y financistas.

«Esperamos atraer a mucha más gente al WAVES Film Bazaar», explica Kapur. “La interacción entre cineastas de origen indio o asiático que vienen a hacer películas a la India” representa un área de crecimiento clave para el festival.

Alejándose del protocolo tradicional de los festivales de cine, Kapur ha introducido una ceremonia de apertura estilo carnaval de Goa diseñada para atraer al público y a los residentes locales. La medida refleja su ambición más amplia de hacer que IFFI sea más accesible para el público en general en lugar de limitarlo a los profesionales de la industria.

“El Festival Internacional de Cine de la India es el único festival de cine del mundo que se llama Festival de Cine Indio”, dice, contrastándolo con festivales con nombres de ciudades como Venecia, Toronto y Tokio. «El hecho es que en realidad pertenecen a la ciudad, y hay mucha financiación privada o de la propia ciudad, porque la ciudad crece junto con el festival».

Actualmente, el festival atrae a aproximadamente 20.000 asistentes, y Kapur proyecta que esa cifra llegará a 50.000 el próximo año, una cifra que incluye al público general y no solo a los delegados de la industria.

En cuanto a la programación, Kapur destaca que la edición de este año presenta el que considera el cartel más fuerte de los últimos años, con 10 películas del festival presentadas como candidatas a los Oscar de varios países.

«Ésta es probablemente la mejor programación de películas internacionales», afirma. «Nos hemos esforzado mucho en llevar lo mejor del cine mundial al público».

Kapur reconoce que IFFI enfrenta desafíos para atraer títulos de alto perfil a sus secciones de competencia, ya que las películas seleccionadas para competir en festivales establecidos como Cannes generan una importante atención del mercado e interés de adquisición. Sin embargo, expresa confianza en las fortalezas alternativas del festival, en particular su creciente WAVES Film Bazaar y sus iniciativas de incentivo a la producción.

El director se ha comprometido a cumplir un mandato de dos años como director del festival, lo que le ha obligado a pausar su carrera cinematográfica durante este período. El 55º Festival Internacional de Cine de la India se llevará a cabo del 20 al 28 de noviembre en Goa. WAVES Film Bazaar se realizará del 20 al 24 de noviembre.