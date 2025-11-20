Su celular fue destruido mientras filmaba al presidente Prabowo en la calle, esta ama de casa descubrió algo inesperado

Jacarta –A principios de esta semana, Presidente Prabowo Subianto visitó SMPN 4 Bekasi para presentar el Smartboard. La llegada del número uno de la república recibió inmediatamente una extraordinaria acogida, no sólo por parte de los estudiantes sino también de la comunidad que llenó las calles a lo largo del área que conduce a SMPN 4 Bekasi.

Detrás de su visita a SMPN 4 Bekasi a principios de esta semana, hay una historia interesante vivida por un ama de casa. Esta ama de casa, conocida como Sari, reveló un momento desagradable.

Dijo en su cuenta de TikTok @iburudilan que capturó el momento en que se vio pasar al presidente Prabowo en su automóvil oficial blanco Pindad MV3 Maung Garuda.

La madre grabó el momento en que Prabowo distribuía camisetas desde el interior de su coche. Desafortunadamente, cuando el auto del Presidente se le acercó, de repente su teléfono celular quedó destrozado porque se cayó.

«La intención del señor presidente @prabowo con respecto al teléfono móvil quedó arruinada», decía el título subido a la cuenta el lunes 17 de noviembre de 2025.

El titular de la cuenta explicó que su celular se cayó porque un miembro del TNI que aseguraba la zona le tocó el brazo. Explicó que sólo tenía la intención de grabar el momento en que Prabowo Subianto distribuyó camisetas al público mientras pasaba por la carretera principal.

Sin embargo, uno de los integrantes del TNI tomó la camiseta y le tocó el brazo. Como resultado, el teléfono celular que sostenía se cayó y quedó destruido.

«Al señor TNI, que me dijo que diera un paso atrás aunque yo no iba hacia adelante, señor. Mi intención era simplemente midioin al señor @prabowosubianto08. Cuando el presidente estaba cerca de mí, estaba repartiendo la camiseta del señor TNI. En cambio, tomó la camiseta y me golpeó en el brazo, entonces mi celular se cayó y se rompió, quería enojarme, tenía miedo del uniforme, no estaba enojado, mi hijo estaba llorando, señor. Mi celular «El teléfono estaba roto, mi niño estaba llorando porque su celular estaba roto, mi hijo estaba roto, me duele la cabeza, señor», fue el pie de foto de la explicación de la madre.

Pero quién lo hubiera pensado, el vídeo que subió llegó al administrador del Partido Gerindra. Rápidamente, el administrador le pidió al propietario de la cuenta que revisara los mensajes DM en su cuenta de TikTok.