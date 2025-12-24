Al lanzar el lote 4 de la beca Tangguh, Bakrie Amanah está lista para producir líderes con espíritu social

Yakarta, VIVA – Bakrie Amanah volver a implementar el programa de lanzamiento Beca duraesta vez se celebró para el lote 4. El evento tuvo lugar durante dos días, los días 23 y 24 de diciembre de 2025, en Horison Ultima Suites & Residences Rasuna Epicentrum, en el sur de Yakarta.

Los beneficiarios del lote 4 de la Beca Tangguh fueron 15 estudiantes de universidades de seis provincias de Indonesia, a saber, Gorontalo, Palu, Lampung, Yakarta, Java Occidental y Banten.

En este evento, Bakrie Amanah también presentó expertos profesionales y oradores principales expertos en sus campos. La presencia de ponentes proporcionó diversas ideas para que los estudiantes adquirieran conocimientos y experiencia más amplios.

El primer día, estuvo presente como orador principal Achmad Reza Widjaja, SE, MSc., PhD, como jefe de estrategia corporativa del grupo y director presidente de PT Bumi Resources Tbk, con el tema presentado «Hacia una Indonesia dorada en 2045 mediante el aumento de los recursos humanos». Además, en la primera sesión informativa estuvo presente el especialista Dr. Okder Pendrian como Jefe de Capital Humano y Apoyo de Oficina de PT Bakrie & Brothers Tbk, el tema presentado fue «Convertirse en un líder para el desarrollo del bienestar comunitario».



Achmad Reza Widjaja, SE, MSc., PhD como director de estrategia corporativa y presidente del grupo

El director de Bakrie Amanah, Setiadi Ihsan, S. Si., M. Si., también estuvo presente para completar la segunda sesión informativa del mismo día con el tema «Contribución del mundo de la filantropía a la sociedad».

Mientras tanto, el segundo día, los becarios recibieron información del Ir. Imbang Jaya Mangkuto, MBA, M.Sc. como Miembro del Patronato de la Fundación LAZ Bakrie Amanah quien impartió el tema de debate «Construcción de Proyectos Sociales». Además, la sesión informativa final estuvo a cargo de Ria Wigiyanti, MM como Jefa de la División de Operaciones LAZ de la Fundación Bakrie Amanah) con el tema presentado: «Habilidades y competencias necesarias para la Generación Z para el mundo laboral y post-universitario».

Con la implementación de este evento, se espera que los participantes se sientan motivados a asumir un papel activo y tomar medidas reales para mejorar el bienestar en sus respectivos entornos, y puedan brindar beneficios a los beneficiarios del lote 4 de la Beca Tangguh con la participación y sinergia que existe de varias partes relacionadas.