La tenista indonesia Janice Tjen se inspiró en Emma Raducanu, lista para enfrentar un ídolo en la segunda mitad

Nueva York, Viva – Jugador de tenis femenina indonesia Janice Gann en medio del centro de atención después de calificar para la segunda mitad US ABIERTO 2025. En la próxima ronda, Janice se enfrentará a una estrella de tenis de los británicos, Emma RaducanuLa figura que resultó ser su inspiración hasta ahora.

Raducanu una vez hizo historia al ganar el US Open 2021 con el estado de calificaciones. Este logro se convirtió en una gran motivación para Janice, quien ahora también vino del camino de calificación.

«Emma es muy grande y a todos les gusta Emma. Cuando Emma Won Won estaba en la universidad y me lesionó, por lo que solo pude ver un partido de tenis. Al verla lo inspiró, haciéndome querer poder hacer lo mismo», dijo Janice en una conferencia de prensa después de la victoria en la primera ronda, el lunes de 2525 de agosto de 2525.

Para Janice, conocer a Raducanu es una oportunidad valiosa.

«Lo primero es en mi mente cuando sé que se enfrentará a Emma es que este partido podría ser visto por más personas. Ella es una jugadora muy famosa, y estoy ansiosa por esta oportunidad», dijo el tenis de 23 años.

Pase con un drama completo

Anteriormente, Janice parecía impresionante en la primera ronda después de deshacerse de la 24ª semilla de Rusia, Veronika Kutsmetova, con un puntaje de 6-4, 4-6, 6-4. El partido fue apretado para el juego de goma, pero Janice logró mantener el enfoque en momentos cruciales.



Tenista británico, Emma Raducanu. Foto : Entre/Reuters/Loren Elliott

«Estoy bastante contento con lo que he jugado hoy, puedo ejecutar lo que mi entrenador y yo hemos planeado. En el tercer set traté de concentrarme más y más tranquilo», dijo Janice.

El Borna -Born incluso afirmó ser emocional después de ganar esta victoria histórica.

«Todavía no puedo procesar las emociones ahora después de terminar el partido, pero feliz de poder avanzar. Derramé un poco de lágrimas. Mi entrenador me dijo orgulloso y estaba feliz porque el juego que planeamos podría ir bien», agregó.

Tantangan Raducanu

Por otro lado, Raducanu también parecía convincente en su partido inaugural. Solo tardó 62 minutos en deshacerse del tenista japonés, Ena Shibahara, con un puntaje de 6-1, 6-2. La victoria fue la primera para Raducanu en el Abierto de Estados Unidos desde el título de su ganador hace cuatro años.

La pelea entre Janice Tjen y Emma Raducanu en la segunda ronda del US Open 2025 tenía lugar el miércoles (27/8). Se predice que este partido será un espectáculo interesante, especialmente para el público indonesio que está esperando los pasos de Janice en el evento Grand Slam.