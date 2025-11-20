Bahlil dice que las reservas de combustible siguen siendo seguras a pesar de que Vivo y Shell están vacías

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia dijo que el pueblo indonesio no experimentará una escasez de combustible (bbm) aunque todavía existe hoy Gasolinera privado cuyo stock de combustible está vacío.

Según Bahlil, las reservas de energía para combustible siguen siendo más que suficientes.

El agotamiento de las existencias de combustible en las gasolineras privadas se produjo porque varias gasolineras todavía no habían comprado existencias adicionales a Pertamina Comercio de Patra. De los tres grandes actores privados, sólo BP-AKR ha comprado reservas de combustible adicionales a Pertamina; Shell y Vivo no las han comprado.

«Tengo que asegurarme de que a partir de hoy nuestras reservas de combustible estén seguras, nuestras reservas son de 18 días, el mínimo es de 18 a 19 días y está claro», dijo Bahlil en el Complejo del Palacio Presidencial de Yakarta, el jueves.

Bahlil dijo que en estas condiciones se garantiza que el suministro de combustible para el público seguirá estando disponible, aunque algunas gasolineras privadas no vendan gasolina.

«Esto significa, amigos míos, que ni siquiera los empresarios privados venden gasolina en particular, pero gracias a Dios, los productos que necesitan todavía están disponibles para la gente», afirmó.

Bahlil explicó además que se había llevado a cabo la coordinación en el esquema de empresa a empresa (B2B) entre la entidad comercial que administra las estaciones de combustible públicas privadas (SPBU) y Pertamina, incluidas discusiones sobre la disponibilidad de combustible que circula en el mercado.

En esta coordinación, dijo, se invita a las empresas privadas a colaborar según los mecanismos aplicables.

«El concepto B2B ya se implementó, también tuve una reunión con Pertamina. Por favor colaboren bien con B2B», dijo.

Se sabe que la gasolinera privada BP AKR compró combustible base (combustible puro) a Pertamina Patra Niaga a finales de octubre de 2025.

El Director General de Petróleo y Gas (Dirjen Migas) del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Laode Sulaeman, durante su reunión el viernes en la Oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en Yakarta, dijo que, además de BP AKR, otra gasolinera privada, Vivo, también se estaba acercando a un acuerdo para comprar fuel oil de Pertamina Patra Niaga con un volumen de alrededor de 100 mil barriles.

Gasolinera Vivo en la zona de Bintaro. Foto : VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Por otro lado, actualmente continúan las negociaciones con Shell. Laode también reveló que se reuniría con Shell para discutir el acuerdo sobre combustible. (Hormiga)