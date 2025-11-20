La serie de Rachel Sennott regresa a HBO

HBO todavía ama “I Love LA” Luego de estrenar solo tres episodios de la primera temporada, la cadena ya renovó el Raquel Sennott Serie de comedia para una segunda temporada.

Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO máximo Content, reveló la noticia en la presentación de prensa de su pancarta en la ciudad de Nueva York el jueves por la mañana. La confirmación de “I Love LA” se reveló junto con una renovación de la serie de conspiración de Tim Robinson y Zach Kanin “The Chair Company”, otra comedia de primer año que actualmente transmite nuevos episodios, y que también regresa para una segunda temporada.

«Estamos encantados con la increíble respuesta a los debuts de ‘The Chair Company’ y ‘I Love LA'», dijo Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series de comedia de HBO y HBO Max. «Ambos programas continúan con confianza la tradición de comedia de HBO, a su manera singular. No podríamos estar más felices de continuar colaborando con Tim, Zach, Rachel y sus excepcionales equipos».

Según HBO, “I Love LA” está “entre las comedias originales de más rápido crecimiento”, con un promedio de casi dos millones de espectadores multiplataforma en los EE. UU.

Además de protagonizar, “I Love LA” es creada y producida por Sennott. Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri y Lorene Scafaria también son productores ejecutivos. Los directores de la primera temporada incluyen a Sennott, Scafaria, Bill Benz y Kevin Bray.

“I Love LA” actualmente transmite nuevos episodios el domingo. El final de la temporada 1 se estrenará el 21 de diciembre. Sennott interpreta a Maia, una aspirante a gerente de talentos que debe hacer malabarismos con varias relaciones, incluso con su amiga universitaria convertida en estrella en ascenso Tallulah (Odessa A’zion) y su novio maestro de escuela Dylan (Josh Hutcherson). Jordan Firstman y True Whitaker también protagonizan.