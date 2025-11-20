El Senado de Nevada rechaza un crédito fiscal de 120 millones de dólares para un estudio de Las Vegas

El Nevada El Senado ha rechazado nuevamente un subsidio anual de 120 millones de dólares para la producción de cine y televisión, que habría permitido la construcción de un nuevo estudio de sonido en Las Vegas.

El proyecto de ley, AB 5, se quedó a un voto de la mayoría durante una sesión especial el miércoles por la noche, con 10 miembros a favor, 8 en contra y 3 ausentes. el senado estatal no pudo pasar legislación similar durante la sesión ordinaria de junio.

Los defensores creían que tenían suficientes votos para aprobar el proyecto de ley cuando el gobernador Joe Lombardo convocó a la Legislatura a una sesión especial hace una semana. Lombardo, un republicano, expresó su decepción en una declaración sobre X, diciendo que “los habitantes de Nevada merecían acción ahora, no dentro de años, sobre los temas que más impactan su vida diaria”.

Howard Hughes Holdings se asoció con Sony Pictures y Warner Bros. para proponer el Estudios Summerlin proyecto. Se presentó por primera vez a la Legislatura en 2023, pero ahora no ha logrado su aprobación en tres ocasiones.

Los dos estudios cinematográficos originalmente respaldaron proyectos rivales en Las Vegas, pero fuerzas unidas en febrero para apoyar el plan Summerlin, con la idea de que ambos filmaran proyectos allí. A principios de este otoño, los sindicatos de la construcción de Nevada hicieron un esfuerzo concertado para incluir la medida en la agenda de la sesión especial.

«El verdadero impulso para lograr que el gobernador lo incluyera en la agenda no vino de Howard Hughes, Sony o Warner Bros.», dijo David O’Reilly, director ejecutivo de Howard Hughes Holdings. “Provino del trabajo organizado”.

Según la propuesta, el estado ofrecería hasta $95 millones al año en subsidios a proyectos que filmen en las instalaciones de Summerlin, y otros $25 millones a proyectos que filmen en otros lugares. Los subsidios habrían durado 15 años, desde 2029 hasta 2044.

La medida fue aprobada por estrecho margen por la Asamblea estatal el domingo con una votación de 22 a 20.

El proyecto de ley enfrentó oposición tanto de derecha como de izquierda. Americans for Prosperity Nevada, un grupo conservador, lo llamó un “regalo corporativo” que generaría sólo 23 centavos por cada dólar invertido.

Mientras tanto, algunos grupos liberales advirtieron que reduciría la financiación disponible para iniciativas climáticas y de salud.

Vince Saavedra, secretario ejecutivo y tesorero de Southern Nevada Building Trades, defendió la medida como generadora de empleos, pero dijo que los legisladores se enfrentaban a “matones” en ambos lados del espectro.

Aunque Nevada rechazó por poco los subsidios cinematográficos, la tendencia sigue en la dirección opuesta. California y Nueva York ampliaron sus programas este año, y Texas recientemente aumentó su incentivo cinematográfico a 300 millones de dólares cada dos años.