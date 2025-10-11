Cómo verlo en vivo en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

¡Esta noche hay una pelea épica en “La Ciudad del Amor Fraternal”! El estadounidense Jaron “Boots” Ennis (34-0-0) se enfrenta al boxeador angoleño Uisma “Monstro” Lima (14-1-0) en un muy esperado peso súper welter el sábado 11 de octubre.

Ennis, quien subió una categoría de peso Para esta pelea, se enfrentará a Lima en el Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pensilvania, con una hora de inicio a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT. El evento principal está programado para 12 rondas el DAZN.

Cómo ver a Jaron Ennis contra Uisma Lima en línea

Si no eres suscriptor, entonces puedes Regístrese para obtener una suscripción mensual desde $19,99/mes durante 12 meses.. como un suscriptor de DAZNTambién tendrás acceso a más de 100 peleas en vivo durante todo el año, así como repeticiones de peleas, momentos destacados y documentales.

Las entradas para la pelea aún están disponibles en Red de entradas, VividSeats.com y AsientoGeek. De hecho, puedes ahorrar $150 cuando gastes $500 con el código promocional VARIEDAD150o $300 de descuento cuando gastas $1,000 con el código de promoción VARIEDAD300 en TicketNetwork.com.

Además, puedes usar código. Var30 para obtener $20 de descuento en la compra de su boleto en VividSeats.como puedes usar el código de promoción VARIEDAD10 para ahorrar $10 en SeatGeek.com.

Probabilidades y predicciones de Jaron Ennis vs.Uisma Lima

Para el evento principal, Ennis es el favorito para ganar la pelea contra Lima. Los apostadores de BetMGM le dan a Jaron Ennis una línea de dinero de -1430, mientras que Uisma Lima recibió una línea de +800 como el perdedor. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en BetMGM.com en línea aquí.

Tendrá lugar el sábado 11 de octubre. Jaron Ennis vs.Uisma Lima está disponible para transmisión en vivo en DAZN a partir de las 8 p.m. ET/5 p.m. PT.

sala de partidos Boxeo: Tarjeta de lucha8 p. m. / 5 p. m. (hora del Pacífico)

Peso súper mediano: Jaron Ennis vs.Uisma Lima – Evento principal

Peso semipesado: Khalil Coe contra Jesse Hart

Peso pesado: Alexis Barreire contra Guido Vianello

Peso welter: Tahmir Smalls vs. José Román

Peso súper gallo: Dennis Thompson vs.Sean Diaz

Peso súper pluma: Zaquin Moses vs Antonio Dunton-El Jr

Peso súper pluma: Giorgio Visioli vs.James Wilkins

Peso ligero: Harley Mederos vs.TBD

Peso ligero: Justin Palmieri contra Naheem Parker

