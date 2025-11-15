¡Ay! Los ladrones casi vacían el combustible de un coche de bomberos en Makassar mientras aparcaba

MacasarVIVA – Se produjo una acción imprudente mientras el coche estaba operativo. Bombero y Rescate (Damkarmat) La ciudad de Makassar fue atacada por ladrones, justo cuando la mayor parte de la ciudad aún dormía, el viernes 14 de noviembre de 2025, temprano en la mañana.

No fue el automóvil ni el equipo lo que el perpetrador robó, sino que el perpetrador en realidad llevó a cabo un experimento. robo a bbm tipo solar De camión de bomberos que está estacionado en Ujung Tanah Carester Post, Jalan Nusantara Baru, Makassar.

«La información de mis miembros sucedió temprano el viernes por la mañana. Cuando los miembros salieron vieron a alguien tomando combustible diesel, luego gritaron ladrón. Descubrió que una persona desconocida había tomado el diesel del automóvil», dijo Ujung Tanah Carester Platoon III Team Leader, Ilham en el puesto local, Makassar, Sulawesi del Sur, citado el sábado 15 de noviembre de 2025.

Sin embargo, el robo del autor fue frustrado por miembros de los bomberos y quedaron pruebas del producto de su delito, a saber, dos cubos que contenían gasóleo, que habían sido extraídos del depósito del coche de los bomberos, cuyo volumen se estimaba en 20 litros.

Además, había llaves inglesas con las que supuestamente el autor del delito rompió la tapa del depósito del vehículo, que después del incidente todavía estaba abierta. Se sospecha fuertemente que el autor utilizó una manguera para aspirar el diésel.

Cuando los miembros de Damkarmat fueron capturados, dijo Ilham, el propio autor huyó al costado del callejón en la escena del crimen (TKP). Debido a la oscuridad, el perpetrador escapó y los miembros no pudieron ser perseguidos.

Según los resultados de la inspección, parece que la capacidad del tanque de la flota Damkarmat tiene capacidad para 120 litros de diésel, después del robo se redujo considerablemente, incluso se vio que el combustible diésel se derramaba en la carretera.

Reveló que esta no es la primera vez que se produce un robo de diésel. Esto se debe a que varios equipos de bomberos dijeron que les sorprendió que el combustible siguiera escaseando a pesar de que ya lo habían llenado cuando estaban listos para comenzar a trabajar.

Informe a la policía

Existe una fuerte sospecha de que el robo fue perpetrado por el autor a primera hora de la mañana, cuando no estaba a la vista de los bomberos. Este incidente ha sido denunciado a la policía.

En respuesta a los informes de robo de diésel en los vehículos de la flota Damkarmat, el Comité de Investigación Criminal de la Policía de Ujung Tanah I, Inspector Nobel, visitó la escena del crimen.

«Es cierto, hubo un robo de diésel. Sin embargo, hasta el momento el perpetrador no ha sido capturado. De ese incidente, fue sólo un experimento, porque las pruebas aún no habían sido retiradas. Fue perseguido pero escapó», dijo Nobel.