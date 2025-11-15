Pertamina Patra Niaga explica las claves para mantener operaciones comerciales seguras

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga se compromete a priorizar los aspectos de implementación seguridad que se lleva a cabo de manera consistente en todas las regiones comerciales. Este compromiso también dio buenos frutos, a saber, ganar 8 premios de Seguridad del Petróleo y el Gas 2025 en el Foro de Comunicación sobre Seguridad del Petróleo y el Gas 2025, celebrado por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales (EMR).

El vicepresidente de HSSE Pertamina Patra Niaga Geri Simansyah Achsan, en su declaración en Yakarta, dijo que los esfuerzos para mantener la seguridad en el trabajo siguen siendo la prioridad de la empresa, lo que está en consonancia con su papel en la distribución de energía en todo el país.

«Pertamina Patra Niaga ganó ocho premios, a saber, seis Patra Nirbhaya Karya y dos Patra Prakarsa por su actuación. operacional que se mantiene seguro durante todo el año», dijo Geri, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Destacó que este logro demuestra la constancia de la empresa en priorizar la seguridad en todos los aspectos operacionales.

«Algunas de las claves para mantener los aspectos de seguridad son la coherencia, el liderazgo y el compromiso de todas las partes, empezando por altos líderes hasta las operaciones líder para asegurar que todas las regulaciones, programas de trabajo y aspectos de seguridad que proponemos estén al nivel corporativo y subholding se implementan en el terreno», explicó.

Pertamina Patra Niaga. Foto : Documentación de Pertamina Patra Niaga.

Mientras tanto, el Director General de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Laode Sulaema, enfatizó que la seguridad es una base importante para lograr una energía nacional sostenible.

Dijo que la dirección del desarrollo en el sector del petróleo y el gas, desde el aumento de la producción nacional y la eficiencia industrial hasta la aceleración del downstreaming, no funcionaría de manera óptima sin una fuerte cultura de seguridad en toda la cadena operativa.

«La seguridad del petróleo y el gas no es sólo un aspecto técnico, sino una parte integral de los logros de Astacita, es decir, el fortalecimiento de la seguridad energética nacional y la construcción de una industria independiente y competitiva», dijo Laode.

Se sabe que el premio Patra Nirbhaya Karya en la categoría Sin pérdida de horas de trabajo como resultado de un accidente lo ganó Pertamina Patra Niaga Regional Northern Sumatra, Kalimantan y Papua Maluku, que recibió Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I y Pertamina Patra Niaga Regional East Java-Bali-Nusa Tenggara, Java Central y Southern Sumatra, que ganó Patra Nirbhaya Karya. Utamá.

Mientras tanto, el premio Patra Prakarsa fue otorgado a Pertamina Patra Niaga Regional North Sumatra-Medical a través de la innovación de la aplicación Hércules (Health Risk Assessment and Control Online Ultimate System), que aumenta la confiabilidad de los estudios de riesgos de salud ocupacional para controlar los peligros y reducir el riesgo de enfermedades profesionales.