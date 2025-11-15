Productos Antam lanzados el fin de semana

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.348.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio cayó 50.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Lea también: Precio del oro de hoy, 14 de noviembre de 2025: los productos de Antam continúan aumentando, varía a nivel mundial



Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, miércoles 12 de noviembre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.209.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.515 millones de IDR, 10 gramos por 22.975 millones de IDR, 25 gramos por 57.312 millones de IDR y 50 gramos por 114.545 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 229.012 millones de IDR, 250 gramos de 572.265 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.144.320 millones de IDR.

Lea también: El precio de los huevos de gallina cae a 28.900 IDR por kg, la carne de vacuno también baja a 127.500 IDR por kg



Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.224 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.288,6 mil millones de IDR.

Lea también: La caída del oro-plata hace caer el precio de referencia de las exportaciones de cobre, consulte los detalles



Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transaccionesyo recompro deducido directamente del valor total.