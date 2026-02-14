Austin Reaves de los Lakers revela cómo LeBron cambió su carrera

El Lakers de Los Ángeles guardia Austin Reaves se ha labrado una de las historias de éxito más improbables en la historia reciente de la NBA.

Reaves, que no fue seleccionado en el draft procedente de Oklahoma en 2021, se unió a una plantilla de los Lakers repleta de talentos del Salón de la Fama. La mayoría de los novatos no reclutados luchan por minutos de tiempo basura. En cambio, Reaves se convirtió en titular y ahora juega a un nivel All-Star. Mientras que la mayoría de los jugadores de rol respetan a las superestrellas, Reaves juega junto a ellos. Lebron James y Luka Doncic como un igual.

Sin embargo, el viaje de novato nervioso a estrella legítima no se produjo de la noche a la mañana. En una entrevista con SLAMReaves reveló el momento exacto en el que dejó de sentirse abrumado y comenzó a sentir que pertenecía.

Reaves explica su primera práctica con los Lakers

Esa plantilla de los Lakers incluía algunos de los nombres más importantes de NBA historia. James todavía jugaba a nivel de MVP. Russell Westbrook acababa de llegar vía comercio. Antonio Davis ancló la defensa. Mientras tanto, Carmelo Anthony, Dwight Howard y Rajon Rondo completó una rotación repleta de veteranos.

Entrar a la práctica ese primer día fue intimidante. Reaves admitió que llegó temprano al gimnasio y, a medida que las estrellas entraban una por una, la realidad de la situación lo golpeó.

“Al principio estaba muy nervioso” Reaves dijo en una entrevista con SLAM. «Recuerdo que fui el primero en llegar al gimnasio la mañana de la práctica. Todos empezaron a llegar y eran Bron, Russ, Melo, AD, Dwight».

Pero una vez que comenzaron los simulacros, algo cambió. El baloncesto seguía siendo baloncesto. Reaves podía jugar el juego que había estado jugando toda su vida.

Entonces llegó el momento que lo cambió todo.

La obra que hizo creer a Reaves

Reaves pasó a Rondo durante un juego de práctica y lanzó un pase sin mirar a James.

James lo sumergió. El gimnasio estalló. Y así, los nervios desaparecieron.

“Después de eso, sentí que me había quitado el peso del mundo de encima y que era hora de jugar baloncesto”. Reaves dijo.

Esa jugada fue significativa porque demostró que Reaves podía defenderse de los mejores jugadores del mundo. La lectura correcta fue natural. La pelota fue exactamente a donde tenía que estar. Esa secuencia validó todo lo que Reaves creía sobre su propia habilidad.

A partir de ese momento, Reaves dejó de jugar como un novato no reclutado que intenta sobrevivir. En cambio, empezó a jugar como un escolta de los Lakers con un papel legítimo.

En qué se ha convertido Reaves para los Lakers

Reaves está teniendo la mejor temporada de su carrera en la 2025-26. Él es promediando 25,4 puntos, 6,0 asistencias y 5,0 rebotes por partido.

Además, su capacidad para anotar, facilitar y defender lo ha hecho indispensable. entrenador en jefe J.J. Redick ejecuta conjuntos ofensivos diseñados específicamente para que Reaves tenga el balón en posiciones de gol. Las defensas ya no pueden ignorarlo ni tratarlo como una amenaza terciaria.

Reaves también ha demostrado su valía en los momentos más importantes. El tiro ganador contra el guerreros del estado dorado La temporada pasada mostró su gen clutch. Un juego ganador contra el Grizzlies de Memphis A principios de esta temporada demostró que no fue una casualidad. Como resultado, se ha convertido en uno de los jugadores a los que los Lakers recurren cuando necesitan un balde al final de los juegos.

Palabra final para los Lakers

Austin Reaves pasó de novato no reclutado a estrella de los Lakers en cinco años.

Ese viaje comenzó con un pase sin mirar a LeBron James durante su primera práctica. Los nervios desaparecieron después de esa jugada y Reaves ha jugado con confianza desde entonces.

Construidos ahora alrededor de James, Doncic y Reaves, los Lakers tienen uno de los ataques ofensivos más dinámicos de la liga. De cara a la segunda mitad de la temporada, están posicionados para llegar lejos en los playoffs.

Reaves ha demostrado que pertenece. Jugar junto a los mejores jugadores del mundo ya no resulta intimidante. Más bien, el momento en que se dio cuenta de eso llegó durante su primera práctica, cuando le lanzó un pase a James y sintió que el peso del mundo se quitaba de sus hombros.

La confianza que ganó en esa primera jugada continúa impulsando todo lo que hace en la cancha.