Al dar la bienvenida al Ramadán, Telkomsel colabora con Muslim Pro para presentar paquetes de adoración

Jacarta – Bienvenido el impulso Ramadán Y Eid Al-Fitr 2026, Telkomsel colaboró ​​oficialmente con musulmán profesional presenta el paquete Telkomsel x Muslim Pro que está disponible exclusivamente en la aplicación MiTelkomsel. Este paquete se lanzó para facilitar a los clientes el acceso y la gestión de los servicios de adoración digitales diarios en una plataforma, de modo que las actividades espirituales durante el Ramadán se puedan llevar a cabo de manera más cómoda.





Esta colaboración es la primera integración de paquetes en Indonesia entre un operador celular y esta plataforma musulmana global. A través del esquema de paquete, los clientes pueden activar inmediatamente el servicio Muslim Pro Premium y al mismo tiempo obtener una cuota de Internet de apoyo.

La propia Muslim Pro es conocida como una plataforma que proporciona varias funciones de adoración digital, que van desde horarios de oración, recordatorios de llamadas a oración, Corán digital, indicador Qibla, calendario Hijri y una colección de oraciones diarias. En la versión Premium, los usuarios obtienen acceso adicional, como visualización de Qalbox sin publicidad, descarga de recitaciones de audio para uso sin conexión, una selección de sonidos de llamado a la oración, temas de aplicaciones, traducciones e interpretaciones adicionales y atención al cliente prioritaria.





La vicepresidenta de estilo de vida digital de Telkomsel, Lesley Simpson, dijo que esta colaboración es parte del compromiso de Telkomsel de servir de todo corazón, especialmente durante el Ramadán.





«Especialmente durante el Ramadán, los clientes adorarán diariamente con el llamado a la oración, recordatorios de los tiempos de oración, la disponibilidad del Corán y las oraciones, así como la conectividad digital. Telkomsel está listo para servir de todo corazón al diseñar el paquete Telkomsel x Muslim Pro para que sea rápido y de fácil acceso, los beneficios se sentirán de inmediato», dijo Lesley en un comunicado oficial, recibido en Yakarta el sábado 14 de febrero de 2026.

Espera que este paquete asequible pueda ayudar a los clientes a centrarse más en la adoración y al mismo tiempo fortalecer las relaciones durante el mes santo.

Por parte de los socios, el director ejecutivo de Muslim Pro, Nafees Khundker, dijo que esta colaboración era un paso estratégico para ampliar el acceso a los servicios espirituales digitales en Indonesia.

«A través de esta primera colaboración con Telkomsel, el paquete exclusivo de MyTelkomsel hace que el acceso a Muslim Pro sea aún más sencillo y asequible para millones de usuarios en Indonesia», afirmó.

Añadió que esta colaboración lleva el espíritu de «Ramadan Re:Charge», que enfatiza la conexión sostenible del culto a través de una combinación de tecnología, contenido reflexivo, comunidad y activación real.