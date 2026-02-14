El nuevo coche eléctrico de MG obtiene un gran descuento en IIMS 2026

Jacarta – La exposición Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, que tendrá lugar del 5 al 15 de febrero en JIExpo Kemayoran, Yakarta, está atrayendo cada vez más el interés de los visitantes a través de varios programas promocionales de vehículos eléctricos.





No sólo es un lugar para mostrar la tecnología automotriz, esta exposición también es utilizada por varias marcas para ofrecer descuento ideal para consumidores que desean poseer coche electricoincluyendo deducciones precio alcanzando decenas de millones de rupias.



Interior del coche eléctrico MG 4 EV en IIMS 2026





Como punto culminante está la promo de MG en IIMS 2026. Se sabe que ofrecen grandes descuentos en el modelo MG 4 EV. Este producto SUV eléctrico tiene un precio especial para los primeros compradores en la exposición.

Uno de los vendedores de MG dijo que este modelo recibió un precio especial y asequible. Una de las cosas que ofrecen son descuentos de hasta decenas de millones.





«En nuestra promoción hay un descuento para el modelo MG 4 EV del precio de 405 millones de IDR a 345 millones de IDR. Y el precio de 417,5 millones de IDR a 330 millones de IDR», dijo un vendedor de MG en JIExpo Kemayoran, el sábado 14 de febrero de 2026.

Esta reducción de precio es bastante significativa, alcanzando los 87,5 millones de IDR para esta variante. Se prevé que esta estrategia atraiga el interés de los consumidores que están considerando vehículos eléctricos a precios más competitivos en Indonesia.

Habla de apariencia. Este coche tiene unas dimensiones de 4.287 mm de largo, 1.836 mm de ancho, 1.516 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.705 mm. Este coche utiliza un perfil de neumático de 17″ 215/50 R17.

Las características proporcionadas incluyen control de crucero adaptativo (ACC), asistente de atascos (TJA), advertencia de colisión frontal (FCW), asistente de mantenimiento de carril (LKA), asistente de mantenimiento de carril de emergencia (ELK), detección de punto ciego (BSD) y reconocimiento de señales de tráfico.

Como coche eléctrico, MG 4 EV tracción trasera (RWD) que destaca por su diseño futurista, batería de 51 kWh y autonomía de hasta 425 km (NEDC). Potencia máxima de 125 kW (170 CV) con un par de 250 Nm, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y admite carga rápida del 0 al 80% en 35 minutos.



Coche eléctrico MG 4 EV en IIMS 2026

Este programa de precios especiales solo es válido para un número limitado de unidades o durante la serie de exhibición, brindando así una oportunidad para que los visitantes que lleguen temprano obtengan los máximos beneficios.