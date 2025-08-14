Dasco dijo que Gerindra no ha discutido las sanciones para el regente de Pati Sudewo

VIVA – Presidente diario de la fiesta DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad Hablar sobre si se darán sanciones a Regente, Sudeo El impacto de su plan de política para aumentar los impuestos que condujeron a una demostración masiva.

Dasco enfatizó que su partido no había discutido las sanciones para Sudewo Regent, que era un cuadro de Gerindra.

«Sí, aún no se ha discutido», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Dasco solo enfatizó que el Partido Gerindra realizará una evaluación exhaustiva.

«Más tarde realizaremos evaluaciones integrales», dijo.

Anteriormente informó, el Regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, a pesar de que había demandas de las masas de los manifestantes para que residiera en la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente. «Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.

Incluso con el proceso político que se implementó en el DPRD de Pati Regency al acordar la propuesta de derechos de cuestionario y el comité especial del Regente Pati.

«Sí, ese es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo

En esa ocasión, Sudewo también dijo que la manifestación que ocurrió hoy se había completado y la situación volvió a conducir.

«En términos generales, incluso si al conocer a los manifestantes hay un lanzamiento, podemos entender sus emociones debido a la gran cantidad de masas para que sea imposible estar completamente controlado. Pero lo más importante, todo va bien», dijo.

Reconoció que el incidente se convirtió en un valioso proceso de aprendizaje para él, teniendo en cuenta que solo había estado en el cargo durante unos meses.