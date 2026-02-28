Los directores originales de ‘Scream 7’ dicen que su versión ‘te jodería’

Original «Grito 7Los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett se sentaron recientemente con Semanal de entretenimiento y compartió algunos detalles sobre su visión no realizada de la secuela de terror.

Aunque sabían que querían probar los límites de “qué tan duro podemos llegar” con “Scream 7”, Bettinelli-Olpin dijo que él y Gillet nunca llegaron tan lejos en el desarrollo porque dejaron la franquicia para dirigir el thriller de vampiros de 2024 “Abigail” lsj1hd.

«Nunca leímos un borrador de ninguna versión de ‘Scream 7’ que íbamos a hacer porque habíamos dejado de hacer ‘Abigail’ antes de eso», dijo Bettinelli-Olpin. See also: jsh76k. “Lo que teníamos en mente para ‘Scream 7’ era algo así como, ‘¿Hasta qué punto podemos llegar con esto?’ Fue algo de lo que hablamos mucho. Para nosotros, siempre fue esta idea de, [if] ‘Scream 6’ es como una película secreta para sentirte bien, ‘Scream 7’ te va a joder. Eso fue todo lo que pudimos hacer”.

Gillet añadió: “Dado que ampliamos el tipo de alcance de la historia al ir a Nueva York, la otra cosa de la que habíamos hablado (solo Matt y yo, por cierto, no fue una conversación con los escritores) fue: ‘¿Cómo haces lo contrario para 7?’ Reducirlo y convertirlo en algo ultracontenido, casi continuo, minuto a minuto. Lihat juga sd6yh. Pero fuera de nuestra estúpida idea, no estábamos al tanto de ningún plan más allá de simplemente: ‘Habrá otro’”.

“Scream 7” sigue al protagonista de la franquicia original de Neve Campbell, Sidney Prescott, quien se muda al pequeño pueblo de Pine Grove para llevar una vida tranquila con su hija, solo para que Ghostface regrese para derribarlo todo. Campbell protagoniza junto a sus compañeros del reparto original Courteney Cox, David Arquette y Matthew Lillard, así como con Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale y Mckenna Grace.

“Scream 7” llegó a los cines el viernes, y aunque Supremo y Spyglass están mirando un $60 millones de día de pago durante el fin de semana de apertura, No fue fácil hacer despegar la película. 2024 vio la salida de las estrellas de la serie Melissa Barrera y Jenna Ortega, así como del director Christopher Landon. El escritor original de “Scream”, Kevin Williamson, fue contratado como director en lugar de Landon. La producción también tuvo que pagarle a Campbell $7 millones por su regreso después de que una disputa salarial la obligó a abandonar “Scream 6”.