¡Arrapes! Estudiantes de la escuela vocacional en Bandung Demo Demand Profesores grabados

Bandung, Viva – Docenas de estudiantes junto con ex alumnos de SMK Pasundan 2 Bandung salieron a las calles para celebrar una manifestación frente a la escuela el miércoles por la tarde (24/9/2025). Instaron a la policía a arrestar inmediatamente a un maestro sospechoso de tomar medidas contra docenas de estudiantes de crossgeneración.

El jefe de policía de Andir, AKP Robby Rachmawan, confirmó la existencia de la acción. Dijo que la situación era propicio y que la policía recibió las aspiraciones de los participantes.

Acción de estudiante y ex alumnos de SMK Pasundan 2 Bandung Demonly Demanda Complete Maestro Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

«Era cierto que había una acción, una acción propicio. Exigieron que el maestro fuera asegurado por supuestamente el abuso sexual. Había alrededor de 40 estudiantes de varias generaciones, y uno de los estudiantes había informado a la estación de policía», dijo el AKP Robby Rachmawan cuando confirmó el miércoles (9/24/2025).

La información que circulaba dijo que la manifestación fue seguida por estudiantes y ex alumnos activos que vinieron voluntariamente para apoyar a las víctimas. La escuela llevó a cabo el esfuerzo de mediación, pero los participantes aún insistieron en que el maestro fue arrestado y procesado de inmediato por la ley.

Este caso sobresale a los espacios públicos después de los testimonios de varios alumnos anteriores que circulan en las redes sociales. Su testimonio de experiencias desagradables mientras asistía a la escuela en SMK Pasundan 2 luego Viral en varias plataformas, que van desde Instagram hasta X (Twitter), para desencadenar la simpatía y la ira pública. El apoyo a las víctimas continúa fluyendo, mientras que la presión en la escuela y el aparato legal se está fortaleciendo. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)