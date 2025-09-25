Anteriormente, el héroe contra Arabia Saudita con una celebración de sentado, ahora desaparece del equipo del equipo nacional indonesio

Yakarta, Viva – número Marselino Ferdinan en medio del foco después de no entrar al escuadrón Equipo nacional indonesio para enfrentar Equipo nacional de Arabia Saudita y el equipo nacional iraquí en el continuo Calificación de la Copa Mundial 2026 La zona asiática de la cuarta ronda. Esta decisión marca un cambio importante en el viaje profesional de uno de los mejores talentos jóvenes de Indonesia.

De héroe a la bola

En noviembre de 2024, Marselino apareció como un héroe para el equipo nacional indonesio. Los dos goles que anotó hasta la meta de Arabia Saudita presentaron la victoria inaugural de Indonesia en la tercera ronda de calificaciones. El momento fue más icónico gracias a la celebración de su asiento que hizo que el público del fútbol de la patria fuera aún más asombrado.

Sin embargo, un año después, la situación cambió drásticamente. Marselino ya no es la primera opción. Dado que el asiento del entrenador fue ocupado por Patrick Kluivert, el rendimiento y los minutos de interpretar al joven mediocampista disminuyeron. Marselino comenzó a ser eliminado, rara vez apareció completamente, y lentamente perdió su papel central en el equipo nacional.

Marselino Ferdinan Estilo relajante cuando se celebra Foto : Instagram @timnasxindonesia

La carrera del club también se ha vacilado

No solo en el equipo nacional, el viaje de Marselino a nivel del club no fue sencillo. Junto con Oxford United, tenía mínimas posibilidades de jugar. Esta condición hace que fortalezca más a menudo el equipo U21. De hecho, en aras de jugar minutos, fue prestado al Club de Eslovaquia, EE. UU. Trenin.

Esta falta de horas de vuelo tiene un impacto en el rendimiento en el campo. Finalmente, el nombre Marselino no fue llamado para partidos importantes contra Arabia Saudita e Irak.

Es hora de levantarse

La historia de Marselino es un recordatorio de que la carrera de un joven futbolista está llena de dinámica. Desde héroes con celebraciones icónicas sentadas, ahora debe detenerse del equipo de Garuda. Aun así, el viaje sigue siendo largo. Con sus talentos, Marselino todavía tiene una gran oportunidad de levantarse y volver a convertirse en el pilar del equipo nacional indonesio.

El público también espera que Marselino pueda volver a encontrar su mejor rendimiento y repetir la gloria como al conquistar Arabia Saudita en 2024.