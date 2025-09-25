Mees Hilgers rompió el fútbol holandés, la esposa hijab de Dembele en el centro de atención

VIVA – Bek Equipo nacional Indonesia, Mees Hilgers Obtener el apoyo de la Asociación de Jugadores de Fútbol Profesional Holandés (VVC) relacionado con la situación actual con el FC Twente.

Hilgers está actualmente congelado por el FC Twente porque no pudo abandonar el club. Hilgers realmente quería ir al mercado de transferencias el verano pasado, pero ningún club llegó a un acuerdo con Twente.

Esta noticia es los lectores de Viva más populares durante el miércoles 24 de septiembre de 2025. Además también hay noticias relacionadas con su esposa. Ousmane Dembele que rara vez es conocido por el público. ¿Cuál es el completo? Aquí presentamos en Round Up:

5. El gigante de la liga inglesa se revuelve Vinicius JR

El delantero brasileño de 25 años todavía está bajo contrato con Los Blancos hasta el verano de 2027. Dice los informes, el Real Madrid podría haberlo lanzado el próximo verano

4. ¡Separar! Este jugador acusó a Messi desastre por el Inter Miami, el entrenador del personal se fue por su padre

El ex jugador de la Premier League de Polonia, Mateusz Klich, hizo una crítica mordaz a Lionel Messi y el padre, Jorge. Dijo, porque ambos Inter Miami se volvieron desordenados.

3. Si no pasas la Copa Mundial 2026, plan FIFA Esto se puede hacer una oportunidad Equipo nacional indonesio Cuanto mayor es el 2030

La FIFA está sopesando un gran cambio en el formato de la Copa Mundial 2030. Este plan será rentable Equipo nacional indonesio aparecer en la Copa del Mundo.

La FIFA está considerando un cambio importante en el formato de la Copa Mundial 2030. Este discurso surgió después de que varios países sudamericanos presentaron oficialmente una propuesta para que el torneo mundial más grande de fútbol se uniera a 64 equipos.

La Copa Mundial 2026 se llevará a cabo en los Estados Unidos, Canadá y México. Por primera vez, el torneo se celebró en tres países a la vez. El número de participantes también aumentó, de 32 a 48 equipos.

Sin embargo, la última propuesta hizo que la FIFA cosechara el centro de atención. Si se aprueba, la Copa Mundial 2030 hará historia con la participación de 64 países.

2. Logra Ballon d’Or 2025, la figura del hijab ousmane Dembele que es misterioso en el centro de atención

Éxito Ousmane Dembele Ganar el título de Ballon D o 2025 en Théâtre du Châtelet, París, lunes (9/22), hora local de la tarde, se convirtió en el momento pico de la carrera del atacante. Sin embargo, el centro de atención público no solo está en el Trofeo Dorado que ahora está en su mano, sino también para su misteriosa esposa, Rima Edbouche, quien ha sido una fiel a la defensora detrás de escena.

1. El defensor del equipo nacional indonesio, Mees Hilgers, conmocionó al fútbol holandés, las asociaciones de jugadores para intervenir al FC Twente

La liga holandesa o Eredivisie han subido la séptima semana. Sin embargo, Hilgers ni siquiera ha sido revelado por el FC Twente esta temporada.

El problema comenzó cuando el plan de dejar a Hilgers en el mercado de transferencias al comienzo de la temporada no se realizó. Los entusiastas no llegaron a un acuerdo con Twente, por lo que la transferencia fue cancelada.

La situación fue aún peor porque Hilgers se negó a extender su contrato que terminó en junio de 2026. Se decía que la gerencia de Twente no quería perder dinero si el jugador se fue gratis el final de la temporada. Como resultado, Hilgers se congeló del equipo principal hasta que quería firmar un nuevo contrato.