Cómo ver ‘Lego Masters Jr. Transmisión en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Los jóvenes amantes de LEGO finalmente recibirán su turno para construir sus propias obras maestras de LEGO en el spin-off junior de «LEGO Masters», que se estrenará el lunes por la noche a las 8 pm ET/PT.

Los cortadores de cable pueden sintonizar el programa en tiempo real a través de una variedad de transmisores de televisión en vivo como Directv, TV Sling y Hulu + TV en vivo. Los nuevos episodios también estarán disponibles para transmitir al día siguiente en Hulu.

Fox’s «Lego Masters Jr.» será Organizado por Kelly OsbourneY combinará un dúo de entusiastas junior de LEGO de 9 a 17 años con un compañero famoso. El evento especial de cuatro semanas contará con nombres de cara en negrita como Ravi V. Patel, Andy Richter, Jordin Sparks, Alison Sweeney y Porsha Williams, además de un panel de jueces que consiste en Brickmasters Amy Corbett y Boone Langston (finalista de la temporada 1 de «LEGO Masters»).

En cada episodio, los constructores junior y su compañero de equipo de celebridades trabajan juntos para crear impresionantes construcciones de Lego diseñadas para impresionar a los jueces. En el final, los mejores equipos se enfrentan cara a cara para un gran premio de $ 50,000, el Trofeo LEGO y el título de LEGO Masters Jr. Champions.

«Ha sido una de las experiencias más puras, hermosas y refrescantes de mi vida», dijo Osbourne a Good Day Atlanta durante la filmación de la temporada. «Un ladrillo, digo esto todo el tiempo, puede ser un ladrillo de Lego para una persona. Pero para ellos, es el comienzo de un universo. [The contestants] son tan apasionados y talentosos y muy divertidos, y quieren estar allí. No hay ego en la habitación, y su imaginación es infinita «.

El «LEGO Masters» original, basado en la serie británica del mismo nombre y organizada por Nick Cannon, se dirige a su sexta temporada este otoño.

Stream «LEGO Masters Jr.» en Directvy al día siguiente en Hulu.