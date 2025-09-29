Ariana Grande provoca una respuesta de la Casa Blanca después de golpear a Trump

Ariana Grande recibió una declaración directa de la Casa Blanca después de que el cantante pop llamó a los partidarios de la administración Trump.

El domingo por la noche, Grande le rehuyó una publicación Instagram Eso criticó a la administración Trump por sus redadas en ICE en curso y la retórica transfóbica, así como otras amenazas a la democracia.

La publicación fue escrita por el activista Matt Bernstein como un «check-in» para los partidarios de Trump. El párrafo concluye con la siguiente pregunta: «Han pasado 250 días. Ahora que los inmigrantes han sido desgarrados violentamente de sus familias y las comunidades han sido destruidas, ahora que las personas trans han sido culpadas por prácticamente todo y viven con miedo, ahora que la libertad de expresión está al borde del colapso de todos nosotros, ¿ha mejorado su vida»?

En una declaración proporcionada a Entretenimiento semanalEl secretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, respondió a Grande directamente. La declaración utilizó los títulos de canciones de Grande, incluidos «Save Your Tears», «Just Like Magic» y «Get Well Soon».

«Save sus lágrimas, Ariana. Debido a que las acciones del presidente Trump terminaron con la crisis de inflación de Joe Biden y están trayendo billones en una nueva inversión», dijo Desai.

«Incluso firmó una orden ejecutiva como Magic que allanó el camino para que la FTC tomara medidas enérgicas contra Ticketmaster por estafar a los fanáticos de los conciertos de Ariana Grande. ¡Ve bien pronto, Ariana!»

Desai hace referencia al reciente de la Comisión Federal de Comercio pleito Dirigido a Live Nation y Ticketmaster que afirma que las entidades engañaron a los consumidores sobre los precios de las entradas de reventa. Esta demanda se produce un mes después de que demandó a un grupo de inversión clave de la compañía de reventa de boletos y compañías afiliadas, incluidos los asientos épicos y Totally Tix LLC, alegando que utilizó métodos ilegales para asegurar boletos y revenderlos a tarifas infladas para conciertos populares, incluida la gira «Eras» de Taylor Swift.

Grande apoyó a la nominada demócrata Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de 2024. Anteriormente actuó para el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama en el evento 2014 «en la Casa Blanca: Women of Soul».