Prabowo solicita la cocina mbg lavado ompreng usando ultravioleta

Bogor, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto subrayó que mejoraría los estándares de seguridad cocina en el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) Impacto del caso envenenamiento Misa en varias áreas.

«Hay escasez, hemos fijado esta envenenamiento», dijo Prabowo en un acuerdo masivo de 26,000 instalaciones de liquidez de viviendas (FLPP) y la entrega clave en Cileungsi, Bogor Regency, lunes 29 de septiembre de 2025.

Uno de los compromisos de Prabowo de solucionar el problema al requerir todas las unidades de servicio nutricional (SPPG) o MBG de cocina está equipado herramienta-La herramienta de lavado de ultravioleta para la limpieza Ompreng Mbg.



«Que no queremos envenenamiento en absoluto, ahora trabajamos duro. Todas las cocinas deben estar equipadas con herramientas de lavado de Ompreng que son realmente fuertes con ultra violeta o con gas, o con agua muy caliente», explicó Prabowo.

Además, dijo, SPPG también debe tener un filtro o filtro de agua evita la entrada de sustancias nocivas en los alimentos. Luego, Prabowo solicitó que el kit de prueba o la prueba antes de que se envíe los alimentos a los beneficiarios.

«Luego, el filtro de agua debe estar allí, luego el kit de prueba antes de enviar alimentos debe estar disponible. Inmediatamente solucionamos esto, todas las cocinas deben tener cocineros entrenados», dijo Prabowo.

Además, el Presidente General del Partido Gerindra dijo que los errores o deficiencias de la implementación del Programa de alimentación nutritiva libre (MBG) en toda Indonesia fueron solo 0,00017 por ciento.

«Contamos con todos los alimentos que salen, las desviaciones o deficiencias o errores, es 0,00017 por ciento. Esto no nos hace satisfechos con él, pero el nombre es un esfuerzo humano tan grande y nunca se ha hecho en la historia mundial», dijo Prabowo.

Dentro de los 11 meses desde que se lanzó, Prabowo afirmó que el programa MBG había alcanzado alrededor de 30 millones de beneficiarios, que consisten en niños con mujeres embarazadas en toda Indonesia.



«¿Hay deficiencias? Hay. Pero los beneficios son muy, muy grandes. Muchas élites no se dan cuenta de que todavía hay nuestra gente que come arroz solo con sal. Ahora podemos dar algo que necesitan», concluyó el presidente.