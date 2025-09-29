Garrett Crochet de los Medias Rojas recibe una revisión ‘dura’ de Aaron Judge

Decir que Medias Rojas as Crochet de Garrett Ha sido «duro» este año probablemente se esté dando en cuenta la cabeza. Pero eso podría ser un eufemismo cuando se trata de cómo ha manejado el Yankees esta temporada.

Crochet tiene 3-0 en cuatro aperturas contra Nueva York este año, con una efectividad de 3.29 y 39 ponches en 27.1 entradas lanzadas. Caminó solo cuatro rayas en sus inicios, y tiene un látigo de 0.878 contra los Yankees, el cuarto mejor entre los equipos que enfrentó más de una vez esta temporada.

Permitió cinco casas, sin embargo, lo máximo que dio a cualquier equipo este año.

Estrella de los Yankees Juez de Aaron ha salido impresionado. El juez tiene solo 3 de 15 contra Crochet en su carrera, con 11 ponches. Pero, en particular, dos de sus éxitos han sido jonrones.

«Puede correr hasta 100 mph» Juez dijo a los periodistas en Nueva York. «Obtiene todos sus lanzamientos en la zona cuando lo necesita. Es un enfrentamiento difícil. Es un enfrentamiento difícil, si no es uno de los mejores, el mejor lanzador del juego en este momento probablemente en su camino hacia un Cy Young. Es impresionante lo que ha hecho hasta ahora este año. Espero enfrentarlo».

Garrett Crochet Juego inicial 1

El crochet, obviamente, será el abridor de los Medias Rojas en el Bronx el martes para el primer partido de la ronda de comedias salvajes. El impulso tardío de los Yankees para la Corona de AL East se quedó corto, ya que los Azulejos lograron terminar en un empate de 94 victorias con los Yankees, pero se mantuvieron debido al desempate.

Si bien Crochet ha sido uno de los dos mejores lanzadores de la Liga Americana este año, Tarik Skubal es favorecido para ganar el Premio Cy Young, los Yankees contrarrestan con Max Fried en el Juego 1, y no está holgado. Fried lideró las grandes ligas con 19 victorias, con 19-5 con una efectividad de 2.86. Después de algunas luchas en la segunda mitad, Fried se recuperó para un excelente septiembre, yendo 5-0 con una efectividad de 1.89 en el mes.

Hay muchas cosas en el crochet, porque los Yankees tienen la ventaja de la profundidad de lanzamiento si Boston no puede ganar el Juego 1.

«Tenemos una oportunidad», dijo Alex Cora. «Creo que ofensivamente estamos haciendo muchas cosas buenas. El bullpen es mucho mejor que los últimos años. Creo que tener ese número 1 [starter] ayuda. Sabemos que vamos a la carretera. Sabemos que es Garrett [Crochet] el martes. Así que tenemos una buena oportunidad «.

Llame a los Medias Rojas a Bello en el Juego 2

Brayan Bello ha sido programado para ir en el Juego 2, después de un año en el que fue 11-9 con una efectividad de 3.35. Lanzó mal en septiembre (1-3, efectividad de 5.40), pero fue fuerte en tres aperturas contra los Yankees (2-1, 1.89 efectividad), y en última instancia, que ganó para Cora.

En 11 inicios de carrera, Bello tiene 5-4 con una efectividad de 2.35 contra los Yankees, y un látigo de 1.138, que es el mejor de cualquier equipo en su carrera que se enfrentó más de una vez.