‘Ki & Hi’ adapta la sensación manga del YouTuber Kevin Tran

Causando sensación en Cannes, Mediador Kids & Family estrenó mundialmente su serie de manga infantil “Ki & Hi in the Panda Kingdom” en MipJunior el sábado, ganándose un cálido aplauso de los asistentes de la industria que llenaron el Teatro Debussy.

Adaptado del manga más vendido del popular YouTuber francés Kevin Tran, quien también se desempeña como coproductor y showrunner, el título de anime 52×11 sigue las aventuras diarias de Ki, de 10 años, y su bullicioso hermano Hi, de seis. La pareja discute y se une a través del caprichoso Reino Panda, un mundo vibrante que combina lo cotidiano con lo extraordinario, llevando a animales y humanos por igual a algo a la vez mágico y mundano.

Esas edades de personajes cuidadosamente elegidas reflejan la audiencia objetivo del programa: un grupo demográfico que la gerente general y CCO de Mediawan Kids & Family, Katell France, llama una «apuesta segura».

«Todavía hay una verdadera fortaleza en ese grupo de edad», dice France. Variedad. «Sigue siendo un mercado confiable, incluso si las cosas se han desacelerado un poco. Estos son niños que están profundamente apegados a la animación, que aún no están listos para dejar atrás los dibujos animados por la acción en vivo».

«Realmente escribimos la serie para niños de alrededor de siete u ocho años», continúa. «Esa es la edad en la que empiezan la escuela primaria, cuando empiezan a desarrollar un sentido de individualidad, a asumir un poco más de responsabilidad y a afrontar pequeños conflictos y confrontaciones. El programa refleja la vida cotidiana de los niños de seis a diez años: la escuela, el hogar, la familia, los deportes, todo».

Por supuesto, el proyecto también habla de la vasta influencia global del anime y el manga, y del cambio más amplio de la industria hacia el desarrollo y la producción de dicho contenido más cerca de casa. Títulos como “Ki & Hi in the Panda Kingdom” y “My Life is a Manga”, ambientada en París, que ahora está entrando en producción con el respaldo de 11 emisoras públicas europeas, señalan el surgimiento del llamado movimiento de anime europeo, que combina el estilo visual dinámico y el diseño de personajes de los originales japoneses con sensibilidades narrativas adaptadas al público occidental.

«El mundo de Kevin mezcla el realismo y la vida cotidiana con lo imaginario», dice France. «Eso le da a la serie una cualidad caprichosa que no se ve a menudo en el manga japonés, que tiende a ser completamente imaginario o completamente realista».

El éxito y la notoriedad de Tran (con casi seis millones de suscriptores en YouTube y más de un millón de libros vendidos) allanaron el camino para los encargos iniciales de Canal Plus en Francia y RTBF en Bélgica. Sin embargo, Mediawan se muestra cauteloso a la hora de esperar el mismo nivel de reconocimiento en los mercados internacionales y, en cambio, apuesta por la universalidad narrativa y visual que inicialmente impulsó la serie de cómics de Tran a las listas editoriales de la Galia.

«La mayoría de los compradores internacionales verán esto como una creación original», añade France. «Pero el exitoso IP ciertamente facilitó las cosas: pudimos ponerlo en producción rápidamente, porque los editores encargados realmente nos apoyaron de inmediato».

El episodio en inglés proyectado en Cannes se movió a un ritmo vertiginoso, comenzando en medios res con los hermanos en duelo ya enfrentándose entre sí, gruesas líneas apestosas flotando de ellos después de que su regalo compartido del Día de la Madre sea víctima de la rivalidad entre hermanos. A la refriega se suma su vecina y perpetua mediadora, Sha, pero la joven, confidente de ambos, sólo puede mantener a raya el caos fraternal durante un tiempo.

«Queríamos utilizar el conflicto como fuente de comedia y crear una mezcla en la que el humor surja naturalmente de las situaciones», dice France. «Las peleas y bromas entre los personajes se tratan con diversión y corazón, porque en el centro de la serie hay un vínculo especial entre los dos hermanos, un vínculo que mezcla conflicto y solidaridad».

El creador de la serie, Kevin Tran, más tarde se hizo eco de ese tono cuando tomó el micrófono después de la proyección, expresando en broma su desconcierto por el acrónimo que posicionaba la serie como “franime”.

“¿A quién se le ocurrió este nombre?” él se rió.