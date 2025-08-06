Qué ver en los cines

Al entrar en la primera semana de agosto, las últimas semanas se han llenado de éxitos de taquilla de verano y películas independientes para que el público descubra. Desde swaps corporales hasta horrores y thrillers, esta temporada está llena de éxitos de taquilla para que todos vean en la pantalla grande durante las próximas semanas.

La apertura de este fin de semana está Warner Bros. «Arma«, Un thriller de terror protagonizado por Josh Brolin y Julia Garner. Cuando una clase de estudiantes se pierde misteriosamente una noche, la ciudad y la comunidad escolar se quedan cuestionando quién o qué está detrás de su desaparición.

El segundo lanzamiento de este fin de semana será de Disney «Viernes más extraño«Protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Sirviendo como la segunda película de la franquicia,» Freakier Friday «sigue a Tess y Anna cuando descubren que los rayos pueden golpear dos veces al navegar los desafíos que vienen cuando dos familias se fusionan.

Echa un vistazo a todos los nuevos lanzamientos que llegan a los teatros este fin de semana:

5 de agosto de 2025

«Y si…»

(Fathom Events, Limited)

6 de agosto de 2025

«Bosquejo»

(Ángel, limitado)

7 de agosto de 2025

«Stans»

(Teatros AMC, ancho)

«DCI 2025: grande, ruidoso, en vivo»

(Eventos de Fathom)

8 de agosto de 2025

«Armas»

(Warner Bros. Fotografías, ancho)

«Freakier Friday»

(Walt Disney Studios, ancho)

«Sudán, recuerda»

(Fotos de sandía, limitada)

«La historia de Soulleymane»

(Kino Lorber, ancho)

«Los músicos»

(Fotos forestales, limitadas)

«La boda de mi madre»

(Entretenimiento vertical, limitado)

«Cosecha extraña»

(Atracciones en la carretera, limitada)

«Sitio»

(Blue Fox Entertainment, Limited)

«Los niños van a Júpiter»

(Cartuna, limitado)

«Los amantes en el puente»

(Janus Films, Limited)

«Ébano y marfil»

(Drafthouse Films, Limited)

«Hola Frida»

(Nivel 33 Entretenimiento, Limitado)

«Chamán»

(Bueno, vaya a USA Entertainment, Limited)

9 de agosto de 2025



«Runseokjin EP Tour en Amsterdam: Visión en vivo»

(Liberación de Trafalgar, Limited)