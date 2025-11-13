Apple TV elimina el muro de pago de la MLS y todos los partidos se transmiten sin costo adicional

El muro de pago del fútbol en AppleTV está bajando.

Bajo una revisión del acuerdo de 10 años Apple y Liga Mayor de Fútbol entintado en 2022A partir de 2026, todos los partidos de la MLS estarán disponibles para transmitir para los suscriptores de Apple TV sin costo adicional.

A partir de la próxima temporada, los fanáticos de todo el mundo podrán ver todos los partidos de la temporada regular, el torneo anual Leagues Cup, el Juego de Estrellas de la MLS, la Copa Michelob Ultra Campeones, los Playoffs de la Copa Audi MLS y más, todo incluido con una suscripción a Apple TV, que actualmente tiene un precio de $12.99/mes en los EE. UU. (lanzado originalmente como Apple TV+, la compañía tiene se le cambió el nombre para eliminar el signo «+».)

El precio más reciente de Apple para el Pase de Temporada de la MLS fue de $14,99 por mes o $99 por toda la temporada. Comenzó a transmitir los juegos de la liga por primera vez en 2023. La suscripción independiente al Pase de Temporada de la MLS en la aplicación Apple TV finalizará al final de la temporada 2025. Además, como parte del acuerdo revisado, los miembros del club de la MLS recibirán una suscripción completa a Apple TV como parte de su membresía de abono de temporada completa para 2026 (una por cuenta de abono pagado).

Apple TV brindará a todos los suscriptores acceso a partidos de la MLS, sin cortes, así como a programas de estudio y contenido bajo demanda en más de 100 países y regiones. Para Apple, el cambio está diseñado para mejorar el valor de la suscripción a Apple TV, junto con las series, películas y documentales originales del servicio, así como los juegos “Friday Night Baseball” de la MLB y a partir del próximo año. Carreras de Fórmula 1 en EE.UU. bajo un contrato de cinco años estimado en 750 millones de dólares.

«Nuestra asociación con Apple siempre ha consistido en innovar para nuestros aficionados», dijo el comisionado de la MLS, Don Garber, en un comunicado. «Llevar cada partido de la MLS a Apple TV lleva esa visión al siguiente nivel al hacer que sea más fácil que nunca para los fanáticos de todo el mundo verlo, conectarse y ser parte del juego».

Eddy Cue, vicepresidente senior de servicios de Apple, dijo en un comunicado: «Estamos encantados de llevar la MLS a más fanáticos de todo el mundo la próxima temporada en Apple TV. Cada partido, todo en un solo lugar, junto con increíbles originales de Apple, es una victoria para los fanáticos de todas partes».

A partir de esta temporada, Apple TV puso los juegos de “Sunday Night Soccer” a disposición de todos los clientes sin una suscripción al Pase de Temporada de la MLS.

En 2025, se transmitieron más de 200 partidos simultáneamente tanto en el Season Pass de la MLS como en Apple TV. Los partidos de “Sunday Night Soccer” en Apple TV (y el Pase de Temporada de la MLS) tuvieron significativamente más espectadores que el partido promedio de la MLS, lo que según la liga fue una señal clara de que Apple TV impulsa la participación.

En la foto de arriba: Lionel Messi del Inter Miami CF controla el balón mientras está bajo la presión de Daniel Lovitz del Nashville SC durante el partido de playoffs de la Copa MLS 2025 en el Chase Stadium el 8 de noviembre en Fort Lauderdale, Florida.