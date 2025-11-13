La ausencia de Bruno Fernandes para Portugal fue declarada después de que surgieran preocupaciones sobre la estrella del Man United

La ausencia de la estrella del Manchester United, Bruno Fernandes, para Portugal contra Irlanda ha generado temores de lesiones, pero han disminuido rápidamente.

La estrella del Manchester United, Bruno Fernandes, se perdió el partido de Portugal contra Irlanda (Imagen: Lars Baron/Getty Images)

Bruno Fernandes estuvo notablemente ausente del equipo de Portugal en el crucial partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Irlanda el jueves por la noche. Surgieron entonces preocupaciones sobre una posible lesión del capitán del Manchester United, pero en realidad su ausencia se debe a una suspensión.

En el empate 2-2 del mes pasado contra Hungría, el centrocampista alcanzó el número de amonestaciones necesarias para cumplir una suspensión, lo que significa que no está disponible para este partido. Sin duda, a Fernandes le molestará no poder causar impacto, ya que una victoria podría clasificar a Portugal para el torneo del próximo verano.

La no comparecencia podría beneficiar a Fernandes y al United, y la prensa portuguesa expresó su preocupación por él el mes pasado. Renacimiento informó que mostraba signos de «fatiga física»,

En otra parte a la pelota Le dio una calificación de 6/10, lo que indica que no tuvo mucho que decir en el juego: «Él pegó al poste una vez en la segunda mitad, pero fue quizás la única vez que logró encontrar espacio en el pasillo central.

«Por eso a menudo aparecía cerca de la línea, especialmente en la izquierda, pero sin ganar ninguna influencia».

Si bien es posible que esté sufriendo físicamente dado lo mucho que está jugando, no hay razón para preocuparse por una lesión muscular real ya que su ausencia esta noche se sabía con mucha antelación.

El papel de Rubén Amorim en el mediocampo para Fernandes lo hace extremadamente importante cuando se trata de que el United mueva el balón hacia adelante y en el tercero. Jugar en una posición más profunda significa que se involucra menos en los goles, pero eso está empezando a cambiar.

Fernandes ha recibido una asistencia en tres de los últimos cuatro partidos del United, incluidos contra Tottenham, Nottingham Forest y Liverpool. También jugó un papel crucial en el cuarto partido de Bryan Mbeumo contra Brighton con un excelente muñeco antes de que el internacional camerunés disparara en su segundo partido de esa victoria por 4-2.

(Imagen: (Foto de Catherine Ivill – AMA/Getty Images))

En Anfield, fue su magnífica primera actuación la que Harry Maguire escondió, cuando Casemiro y Matthijs de Ligt cabecearon en los córners de Fernandes contra Forest y Spurs respectivamente.

A pesar de su ausencia en el viaje a Irlanda, Fernandes espera continuar ese impresionante récord con su selección nacional. Eso es porque tienen otro partido contra Armenia en unos días para el que estará disponible.

Ese partido se produce ocho días antes de que el United entre en acción cuando se enfrente al Everton bajo las luces en Old Trafford el lunes 24 de noviembre. A esto le seguirán partidos contra Crystal Palace, West Ham United, Wolves y Bournemouth.

Es casi seguro que Fernandes será necesario en el tercio ofensivo para los partidos de Navidad y Año Nuevo, cuando el equipo de Amorim se enfrente a Aston Villa, Newcastle United, Wolves y Leeds United, todos sin Amad y Mbeumo debido a la AFCON.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.