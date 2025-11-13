El drama médico de Jared Padalecki abre la sala de escritores en CBS

CBS abre una sala de guionistas para seguir desarrollando un drama médico protagonizado Jared Padalecki, Variedad ha aprendido.

Se informó por primera vez que la serie sin título estaba en desarrollo en la emisora ​​en enero, y la sala de escritores indicó que CBS tiene suficiente fe en el proyecto para continuar el proceso como parte de su estrategia de desarrollo durante todo el año. CBS recientemente siguió un camino similar con el drama legal “Cupertino” de Robert y Michelle King, que fue Recogido para la serie en octubre..

Anna Fricke es la escritora y productora ejecutiva de la serie bajo su sello Perseguido por un oso, mientras que Padalecki será la productora ejecutiva además de protagonizar. Laura Terry de Perseguido por un oso también será productora ejecutiva. CBS Studios producirá. Fricke tiene actualmente un contrato general con el estudio, mientras que Padalecki también tiene un contrato de producción preliminar allí.

El lema oficial dice: «Un médico testarudo y devoto (Padalecki) practica su estilo único de medicina de improvisación junto a su nueva protegida, una joven médica que escapa de su pasado, mientras operan una clínica móvil y curan los cuerpos y las almas de su comunidad desatendida en el desierto médico de la zona rural de Texas».

El proyecto reúne a Padalecki y Fricke, ya que anteriormente trabajaron juntos en el drama policial de CW “Walker”. Ese programa, una nueva versión de “Walker, Texas Ranger”, fue protagonizado por Padalecki y Fricke lo desarrolló y actuó como showrunner. Ambos también fueron productores ejecutivos de la serie precuela «Walker: Independence», que Fricke desarrolló conjuntamente con Seamus Kevin Fahey. “Walker” se emitió durante cuatro temporadas en The CW, mientras que “Walker: Independence” se emitió durante una.

Padalecki es mejor conocido por su papel protagónico en la exitosa serie «Supernatural» de CW/WB, interpretando el papel de Sam Winchester durante las 15 temporadas del programa. Sus otros créditos incluyen “Gilmore Girls” y películas como “Flight of the Phoenix” y “House of Wax”. Fricke ha escrito para programas como «Dawson’s Creek», «Everwood», «Wayward Pines» y «Valor».

Padalecki está representado por UTA e Industry Entertainment. Fricke está representado por la UTA y Felker Toczek.