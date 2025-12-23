Antes de Navidad, BMKG predice que Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental recibirán lluvias

Jacarta – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) insta a la población a permanecer alerta antes de la Navidad de 2025 y el Año Nuevo de 2026. La BMKG predice un aumento de las precipitaciones Lluvia porque el monzón asiático ha entrado en su período activo, que es un sistema que trae un suministro de masas de aire húmedo desde la región asiática.

Las áreas que deben tenerse en cuenta incluyen: Sumatra la parte sur, que incluye Bengkulu, Jambi, Sumatra del Sur y Lampung, luego Java, Bali, Nusa Tenggara, Papúa del Sur, así como partes de Sulawesi del Sur y Maluku.

«En el período previo a Navidad, especialmente desde la tercera semana de diciembre hasta principios de enero, climatológicamente hay un aumento de las precipitaciones», dijo el director de Meteorología Pública del BMKG, Andri Ramdhani, en una conferencia de prensa en Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025.

Andri hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y estar alerta ante posibles cambios climáticos que podrían ocurrir en cualquier momento, como fuertes lluvias, fuertes vientos, inundaciones, deslizamientos de tierra y olas altas, especialmente en áreas propensas a desastres, colinas y zonas costeras.

Se recomienda al público tener más cuidado al planificar las actividades, especialmente los viajes terrestres, marítimos y aéreos. Esto incluye actividades al aire libre como culto, turismo y celebraciones de Nochevieja.

Además, dijo Andri, actualmente BMKG está monitoreando que en Indonesia todavía hay ciclones tropicales activos, a saber, Tropical Cyclone Grant. Este ciclón es el desarrollo del ciclón tropical semilla 93S.

«Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse por esto. El ciclón tropical Verde se está alejando del territorio indonesio, por lo que no tiene ningún impacto directo en las condiciones climáticas en Indonesia», dijo Andri.

Aun así, el movimiento del ciclón tropical Grant aumentó la velocidad del viento y las olas altas, especialmente en la región occidental de Bengkulu, Lampung, el sur de Banten, incluida la zona de cruce del estrecho de Sunda, así como en el sur de Java desde Banten, Java Occidental, Java Central, DI Yogyakarta, hasta Java Oriental.

Para la próxima semana, BMKG pronostica que seguirá lloviendo AcehSumatra del Norte y Sumatra Occidental. Sin embargo, la intensidad de la lluvia es relativamente ligera, menos de 20 milímetros por día.

«Hay varias zonas en los distritos de Aceh que están en la categoría amarilla, lo que significa lluvias moderadas. Sin embargo, en general las condiciones en la región de Aceh siguen siendo relativamente propicias para la próxima semana», dijo Andri.