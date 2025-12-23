Hyundai prepara dos autos nuevos, aún se están considerando los vehículos eléctricos

Jacarta – PT hyundai Motors Indonesia (HMID) asegura que la agenda de lanzamiento de nuevos productos continúa en medio de la dinámica del mercado automotriz nacional. Aunque uno de los planes de lanzamiento tuvo que posponerse, Hyundai enfatizó que seguirá presentando nuevos modelos como parte de su estrategia para mantener su participación de mercado.

Lea también: ¡Eche un vistazo a las últimas filtraciones de coches eléctricos de Hyundai!



El director de operaciones (COO) de PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, dijo que Hyundai no busca únicamente el volumen de ventas, sino que se concentra en mantener la participación de mercado que se considera que refleja mejor la fortaleza de la marca en el mercado.

«Lo que nos preocupamos es la cuota de mercado. No nos fijamos en el volumen, porque si la cuota de mercado cae demasiado, eso es lo más peligroso», dijo Frans en Yakarta.

Lea también: Más popular: El vehículo eléctrico se convierte en el coche más vendido, la logística busca vehículos económicos y Chery-Wuling persigue a Hyundai



A lo largo de este año, Hyundai ha logrado mantener su cuota de mercado en el rango del 2,7 al 2,8 por ciento, en línea con el objetivo de la compañía. Para mantener este desempeño, Hyundai se basa en dos estrategias principales: lanzar nuevos productos y fortalecer los servicios a los consumidores.

En cuanto a productos, reveló que Hyundai tenía previsto lanzar un nuevo modelo en un futuro próximo. Sin embargo, tras una evaluación exhaustiva de las condiciones del mercado, se decidió posponer el lanzamiento hasta principios de 2026.

Lea también: Chery y Wuling compiten por superar a Hyundai



«Prometimos introducir un nuevo modelo. Pero después de analizar la situación, decidimos posponerlo hasta principios de 2026», dijo.

Sin embargo, Hyundai aseguró que el retraso no detuvo la agenda de productos. En cambio, Hyundai presentará dos nuevos modelos, cada uno con motor de combustión interna (combustión) y tecnología híbrida.

«Con el aplazamiento, introduciremos otros dos modelos: uno de combustión y otro híbrido», afirmó.

Aparte de eso, Hyundai también sigue abriendo oportunidades para presentar nuevos modelos de automóviles eléctricos (EV). Sin embargo, esta decisión aún está a la espera de certeza regulatoria por parte del gobierno, especialmente en lo que respecta a la continuación de los incentivos a los vehículos eléctricos.

«Para los vehículos eléctricos, todavía lo estamos considerando mientras esperamos la decisión regulatoria del gobierno. Si los incentivos continuarán o serán como antes», dijo.

Hyundai espera que la presencia de estos nuevos productos pueda fomentar un aumento de la cuota de mercado el próximo año. Desde su posición actual en el rango del 2,7 al 2,8 por ciento, Hyundai apunta a aumentar su participación de mercado al 3 por ciento.