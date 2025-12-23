Pertamina distribuyó cilindros adicionales de 3 kg durante Navidad y Año Nuevo 2026

Solo (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga distribuyó cilindros adicionales de 3 kg más allá del stock normal en Java Central y la Región Especial de Yogyakarta (Java Central y Bricolaje) durante el impulso de Navidad y Año Nuevo 2026.

El gerente de área de Comunicaciones, Relaciones y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Java Central PT Pertamina Patra Niaga Taufiq Kurniawan en Solo, Java Central, dijo el martes que la oferta adicional tenía como objetivo aumentar la comodidad del público durante las largas vacaciones de fin de año.

Dijo que la cantidad adicional ascendió a 3,15 millones de cilindros adicionales de GLP de 3 kg, o el equivalente a 9.436 toneladas, que se distribuyeron en fases el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026. Esto se hizo como un esfuerzo para anticipar el aumento en la necesidad de 3 kg de GLP de la comunidad.

«Los tubos adicionales se componen de 345.000 tubos del sector del bricolaje y 2,8 millones de tubos de Java Central. Esta cantidad es un 7,7 por ciento más que la distribución diaria normal», dijo.

Dijo que Pertamina distribuirá los cilindros adicionales a través de las bases oficiales de GLP de Pertamina y los adaptará a las necesidades de cada región, de modo que el suministro de 3 kg de GLP en Java Central y la Región Especial de Yogyakarta esté seguro.

Para apoyar el programa de subsidio al GLP del gobierno, se espera que las personas que pueden pagarlo suministren GLP no subsidiado, como Bright Gas, para que se mantengan los subsidios. La propia Pertamina suministra GLP no subvencionado, concretamente Bright Gas, con dos variantes de tamaño, a saber, Bright Gas de 5,5 kg y 12 kg.

«Instamos al público a poder comprar productos de GLP de 3 kg en las bases oficiales de Pertamina. Además del stock garantizado, el precio también está garantizado de acuerdo con las disposiciones gubernamentales, es decir, el más barato al precio minorista más alto (HET) de 18.000 IDR. Además, ahora se puede acceder fácilmente a la ubicación de la base más cercana a donde vive a través de subsiditepatlpg.mypertamina.id», dijo.

En esta época navideña hay una promoción para la compra de paquetes de 5,5 kg y 12 kg de Bright Gas, es decir, reembolso en el llenado de cilindros de hasta 25.000 IDR si los consumidores compran a través de la aplicación MyPertamina. Para obtener información sobre los productos y servicios de Pertamina, los consumidores y el público en general pueden obtener información a través de la aplicación MyPertamina o el Centro de llamadas de Pertamina en el número 135.