Lisa Mariana debe enfrentar a la policía nuevamente mañana con respecto al informe de Ridwan Kamil, ¿cuál es el destino?

Yakarta, Viva – Bareskrim La Policía Nacional nuevamente programó un examen de celebridades, así como antiguos modelos para adultos. Lisa Mariana.

Fue llamado como se informó en el presunto caso contaminación El buen nombre reportado por el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Jefe de Sub Dirección 1 de la Dirección de la Ley Penal de la Agencia de Investigación Penal, el comisionado de policía de Rizki Prakoso, confirmó la citación.

«Mañana, jueves (Lisa fue examinada)», dijo a los periodistas el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Ridwan Kamil cumplió la llamada penal de investigación criminal sobre su informe

Aun así, Rizki no especificó las razones de este examen más detallado. Sin embargo, la citación se conoce después de los resultados de la prueba ADN de la policía nacional se anunció Pusdokkes. Mientras tanto, Jhon Boy Nababan como abogado de Lisa, aseguró que su cliente cumpliría la llamada del investigador.

«Mañana está presente, las 12 en punto», dijo Jhon.

Anteriormente informó, el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil, se completó en cuestión relacionada con su informe sobre la celebridad Lisa Mariana. El hombre que se llama familiarmente Kang Emil admitió que fue interrogado por docenas de preguntas.

«Hay alrededor de 12 preguntas», dijo RK, jueves 28 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.