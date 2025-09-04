‘Vendetta’ de la serie francesa tiene como objetivo romper el cliché de los gángsters corsicanos

«Vendetta» de Ange Basterga ofrece una mirada intransigente a la violencia del crimen organizado en Córcega y su impacto en un hombre que intenta liberarse del ciclo de venganza que ha afectado a su familia por generaciones.

La serie es producida por Películas CPBencabezado por los respetados Cherqui MarcoDetrás de la película de Jacques Audiard «A Profet», la serie «Savages» de Toronto y la versión de la serie de «A Profet», que se ha estrenado en Venecia. Vendido internacionalmente por Distribución de TV de Francia«Vendetta» abrió este año Unifrance Rendez-Vous Mercado de televisión.

«Vendetta» sigue a Anto, un policía parisino que regresa a su Córtica natal, donde, cuando era niño, juró a su hermano moribundo que rompiera el ciclo de venganza.

Volviendo a su tierra natal con su esposa Vanina y su hijo Santu para hacerse cargo del viñedo familiar, hace lo que puede para proteger a su familia de la violencia, solo para ser víctima de ella.

Hablando con VariedadBasterga, quien coescribió y dirigió el programa, dijo: «El objetivo era crear una serie que finalmente rompería los clichés de Córcega y crear un héroe positivo que pudiera inspirar a los jóvenes, porque incluso hoy, tenemos muchos problemas con la violencia».

Nativo del propio Córcega, Basterga señaló que la mayoría de las series y películas que tratan con el tema tienden a centrarse en los violentos antiheroses de la mafia y los tropos de venganza. En cambio, su historia es sobre un hombre que rechaza la venganza, «a diferencia de todo lo demás que se está haciendo actualmente sobre este tema».

Para Cherqui, el atractivo del proyecto fue su concepto. «Me encantan las historias que ponen al héroe en situaciones muy, muy complicadas, donde tiene que tomar decisiones que a menudo salen mal «.

Otro aspecto que lo atrajo fue tener un personaje que pertenece a una comunidad o un clan pero que mantiene su independencia, toma sus propias decisiones e incluso rechaza la tradición y lo que se espera de él. «Eso siempre me atrae. Me atrajo en ‘un profeta’; me atrae aquí, este concepto de un tipo que no quiere hacer lo que se supone que debe hacer con respecto a sus tradiciones. Eso es lo que me encantó».

Córcica todavía está muy plagada por el crimen organizado, agregó Basterga, comparándolo con la mafia en Nueva York en la década de 1970. «Tenemos los mismos problemas».

A pesar de la actividad de la mafia, Córcega es una isla querida para los turistas franceses e internacionales por igual y especial para su cultura y tradiciones únicas.

«Córcega es un lugar importante «, enfatizó Cherqui.» Es un lugar increíble y hermoso y la gente corso ha podido mantenerlo así «.

«Para mí era muy importante que un director corso tuviera que hacerlo» para mantener el tono correcto, agregó Cherqui, señalando que «Vendetta» es una producción corso, con gran parte del elenco y la tripulación de la isla.

Juego de Thierry Neuvic y Vahina

Baptiste Langinier/Francia Télévisions/CPB Films

Vahina Giocante («Mata Hari»), Basile Larie, Stanley Weber («Outlander»), Czeky Karyo, «Goldeneye») y Laëtitia Eïdo.

En el reparto de Neuvic en el papel principal de Anto, Basterga dijo que el actor era un amigo con el que trabajó por primera vez en un cortometraje hace 10 años y «realmente quería crear algo a su alrededor y con él».

Con Giocante, quien interpreta a la esposa de Anto, «fue una elección obvia porque es increíble. En primer lugar, es una gran actriz».

Basterga también quería una actriz corsicana para el papel que podría retratar los sutiles matices que son característicos de las personas de Córcega, que ofrecen una mayor autenticidad.

La idea era ser lo más local posible, lo más universal posible y ser sincero para Córcega también, agregó Basterga.

Es ese enfoque el que proporciona a la serie potencial internacional, según Cherqui. «Creo que, como mi experiencia me ha enseñado, que cuanto más seas fuertemente local, más puedes llegar a una audiencia universal. Todos somos iguales en todo el mundo. Tenemos todos los mismos objetivos y todos los mismos sueños, con muchas formas diferentes de expresarlo».

De hecho, entre los aspectos más destacados de la serie se encuentra las poderosas voces y canciones del cantante corso Francè Zito, quien actuó en Le Havre para aplausos entusiastas después de la proyección de «Vendetta».

Basterga y Cherqui tienen la intención de continuar su colaboración en el futuro, y aunque el productor tiene los labios apretados sobre algunos de sus otros proyectos potenciales, él reveló uno: «Trabajamos en otra serie y nos encantaría hacerlo. Ange vino a mí. Creo que es un proyecto imposible. Se llama, por el momento,» Corsican Zombies «.

«Los zombis tomaron la decisión equivocada: vinieron a Córcega».