Fecha de lanzamiento de la temporada 2 de ‘Beef’ fijada por Netflix

Una nueva temporada de “Carne de res”está casi listo para ser servido.

Netflix reveló la fecha de lanzamiento del 16 de abril para la serie de antología ganadora del Emmy como parte de un anuncio más amplio para 2026, que también incluyó nuevas imágenes de la temporada 4 de “Bridgerton”, la temporada 2 de “Avatar: The Last Airbender” y más (abajo).

La segunda temporada de “Beef” estará protagonizada por Charles Melton y Cailee Spaeny como una pareja joven que trabaja en un club de campo y es testigo de una pelea alarmante entre su jefe y su esposa, interpretada por Oscar Isaac y Carey Mulligan. El ganador del Oscar por “Minari”, Yuh-Jung Youn, y la estrella de “Parasite”, Song Kang-ho, completan el elenco de esta temporada, que contará con “movimientos de ajedrez de favores y coerción en el mundo elitista de un club de campo y su propietario multimillonario coreano”.

La temporada constará de ocho episodios de 30 minutos, con el creador Lee Sung Jin regresando como showrunner y productor ejecutivo. Steven Yeun y Ali Wong, quienes protagonizaron y fueron productores ejecutivos de la temporada 1, permanecen a bordo como productores ejecutivos junto a Jake Schreier, Kitao Sakurai, Ethan Kuperberg y Anna Moench, además de Mulligan, Isaac, Melton y Spaeny. La serie es producida por A24.

“Beef” regresa más de tres años después del estreno de la temporada 1, que siguió a dos extraños cuyas vidas se entrelazan peligrosamente después de un incidente de furia en la carretera. Si bien la segunda temporada no se confirmó oficialmente hasta octubre de 2024, el creador de la serie Lee había insinuado que convertiría la serie limitada en una antología durante su entrega de premios de 2023.

En cuanto a otros anuncios de Netflix: la temporada 7 de “Virgin River” se estrenará el 12 de marzo y la temporada 5 de “Sweet Magnolias” llegará el 11 de junio. Vea fotos de esos programas, además de la temporada 4 de “Bridgerton”, “Avatar: The Last Airbender” y la nueva serie “Man on Fire” a continuación.

“Avatar: El último maestro del aire” Temporada 2 KATIE YU/NETFLIX

«Bridgerton» Temporada 4 LIAM DANIEL/NETFLIX

“El hombre en llamas” Temporada 1 Juan Rosas/Netflix © 2024

“Dulces Magnolias” Temporada 7