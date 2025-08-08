ABG se convierte en LC, asuntos sexuales forzados solo Rp200 mil

Yakarta, Viva -Un piloto de 15 años es un conductor de karaoke o compañera de dama (LC) en un bar en el oeste de Yakarta.

Inicialmente víctima contactar con sospechar Las iniciales rh a través de las redes sociales Facebook. Luego se le ofreció a la víctima un trabajo para convertirse en un LC en Yakarta con un salario de RP125 mil. La víctima aceptó que la oferta fue acomodada en un apartamento a su llegada a Yakarta.

«Luego, la víctima fue entregada a un bar en el área del oeste de Yakarta llamado Bar Starmoo», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de la Policía Ade Ary Syam IndradiSábado 9 de agosto de 2025.

Ilustración de víctimas de acoso sexual.

Desafortunadamente, después de trabajar, se le pidió a la víctima que sirviera a un Johns con relaciones sexuales. Los salarios son solo RP175 mil a RP225 mil.

«Se pide a las víctimas que sirvan a varios hombres para tener relaciones sexuales hasta que la víctima experimente cinco meses de embarazo», dijo.

En pocas palabras, hasta 10 personas fueron nombradas sospechosas después de que los padres de la víctima informaron a la Policía Metropolitana de Yakarta.

«Para los sospechosos, hay 10 personas nombradas como sospechosos, pero un niño confronta a la ley (ABH) no está detenido porque todavía está en su edad y solo está obligado a informar», dijo.

Ocho de ellas son mujeres. A saber, alias ty por, Rh, alias VFO S, FW alias Mak C, Eh alias Mami E, Nr alias Mami R, SS y OJN. Mientras que los otros actores, cada hombre de RH y un niño están tratando con la ley (ABH).

Tienen un papel diferente. Por ejemplo, Ty alias de y RH su papel como contenedor al proporcionar apartamentos para las víctimas. Mientras que el alias VFO es como intermediario para el reclutamiento.

Luego, FW Alias Mak C, Eh Alias Mami E y Nr Alias Mami r jugaron un papel en Mami/Marketing. Luego, el SS actúa como el Bar de Contabilidad Starmoon, RH como las víctimas de reclutamiento del partido.

Mientras que ABH tiene un papel en la entrega de la víctima y OJN desempeñó el papel del propietario del bar del Starmon. La policía todavía está buscando otros dos sospechosos. A saber, z que también reclutó a las víctimas y alias FS F alias C como una introducción a la víctima.

Para sus acciones, se encuentran en el 76d Artículo 76d Artículo 81 y/o Artículo 76E Jo Artículo 82 y/o Artículo 76 I Jo Artículo 88 de la ley Número 35 de 2014 sobre la protección infantil.

Además, fueron acusados en virtud del Artículo 12 y/o el Artículo 13 de la ley número 12 de 2022 sobre la Ley Penal de Violencia Sexual (TPKS) y el Artículo 2 de la ley número 21 de 2007 sobre el acto penal de trata en personas.