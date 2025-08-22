`Amantes de perros, ONG para depositar dinero para mudarse SC; cantidad a ser utilizada para infra`







El Tribunal Supremo El viernes dirigió a los amantes de los perros y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) desafiando la reubicación permanente de perros callejeros en la Región de la Capital Nacional (NCR) para depositar Rs 25,000 y Rs 2 lakh en una semana, respectivamente, por ser escuchado en el asunto, informó PTI.

Un banco especial de tres jueces dirigido por el juez Vikram Nath dijo que los fondos se utilizarían para desarrollar infraestructura e instalaciones para los extraviados bajo la supervisión de los organismos municipales en cuestión.

«Cada amante de perros individual y cada uno ONG que se hayan acercado a este Tribunal depositará una suma de Rs 25,000 y Rs dos lakh respectivamente con el registro de este Tribunal dentro de un período de siete días, lo que no se les permitirá comparecer en el asunto «, dijo el banco, que también incluía a los jueces Sandeep Mehta y NV Anjaria.

Múltiples ONG y amantes de los animales se habían acercado al tribunal de Apex en busca de una suspensión en ciertas direcciones emitidas el 11 de agosto por un banco de dos jueces con respecto a la reubicación de callejeros.

El viernes, el banco entregó su orden en un caso de Suo Motu que había iniciado el 28 de julio, luego de los informes de los medios sobre mordeduras de perros callejeros, especialmente incidentes que involucran a niños en la capital nacional.

El banco declaró que los amantes de los animales que deseen adoptar callejeros se aplican a sus respectivas autoridades municipales, informó PTI. Una vez que se identifica y etiqueta a un perro, se entregará para su adopción.

«Será responsabilidad del solicitante asegurarse de que los perros callejeros adoptados no regresen a las calles», dijo el tribunal.

El tribunal también modificó su dirección anterior a partir del 11 de agosto que prohibió la liberación de perros callejeros de refugios en Delhi-ncr. Aclaró que los callejeros capturados deben ser esterilizados, vacunados y liberados nuevamente en la misma área.

Sin embargo, sostuvo que los cuerpos municipales deben continuar redondeando perros callejeros de todas las áreas de Delhi, Ghaziabad, Noida, Faridabad y Gurugram, según la directiva anterior, informó PTI.

La dirección que prohíbe la liberación de perros callejeros de los refugios permanecerá suspendido por ahora, agregó el tribunal.

La orden del 11 de agosto había provocado protestas generalizadas en todo el país de grupos de bienestar animal y amantes de los perros.

(Con entradas PTI)





