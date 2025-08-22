Browns QB Shedeur Sanders trató una dura realidad antes de los cortes de la lista

El Cleveland Browns han creado una situación complicada en el mariscal de campo y Shedeur Sanders se enfrenta a una realidad difícil con los recortes de la lista y la temporada regular se acerca rápidamente.

Sanders ha sido parte de la competencia de cuatro hombres de los Browns para comenzar la Semana 1, aunque nunca fue visto como una opción realista. El ex destacado de Colorado no tomó ningún representante con la ofensiva del primer equipo durante el campamento de entrenamiento, mientras que Joe Flacco, Kenny Pickett y Dillon Gabriel todos lo hicieron.

Sanders generó algo de impulso en su debut en la NFLLanzando para 138 yardas y dos touchdowns en la apertura de pretemporada de Cleveland. Pero un lesión oblicua Sufrió durante una práctica conjunta con los Eagles lo dejó de lado para el segundo juego de pretemporada del equipo, deteniendo su progreso.

Sanders recientemente regresó a la práctica y recibirá una oportunidad más en el final de pretemporada. Ambos flacco, oficialmente llamado el Semana 1 Starter Esta semana, y Gabriel verá el campo antes de Sanders. Pickett probablemente también lo haría, pero la primera selección de primera ronda es marginado con una lesión en los isquiotibiales Ha estado lidiando desde finales de julio.

Browns cuestionó por la decisión de mantener a Shedeur Sanders alrededor

Los Browns han dicho que están abiertos a mantener cuatro quarterbacks en su lista de 53 hombres. Ese conteo no incluye $ 230 millones de pasador Deshaun Watsonquien está rehabilitando una lesión en Aquiles y podría regresar más adelante esta temporada.

Jason Lloyd de la atlética cuestionó el lugar de Shedeur Sanders en la mezcla mientras Cleveland busca la estabilidad en la posición con la falta de repeticiones para todos.

«Dado que Gabriel sigue siendo la elección preferida del entrenador en jefe después de OTA, minicampos y campamento de entrenamiento, y los Browns tienen la intención de tomar otro quarterback en la primera ronda el próximo año, ¿por qué mantener a Sanders? Está nublando el espacio aéreo y limitando a los representantes para todos». Lloyd dijo.

Si Sanders fuera una típica selección de quinta ronda, los Browns podrían guardarlo en el equipo de práctica como una perspectiva de desarrollo. Sin embargo, Cleveland abriría la puerta para que otro equipo lo enganchara si lo hacen.

«Por supuesto, la respuesta es un temor que Sanders pueda desarrollarse en otro lugar, lo cual es completamente posible», dijo Lloyd. «Si Sanders pasa los próximos meses obteniendo ganancias en la sala de cine y aprendiendo a procesar un delito complejo, la recompensa podría ser sustancial. Sin embargo, otra clase de mariscal de campo universitario está a punto de formarse, y el tiempo no está del lado de Sanders. Permanece en el purgatorio, suficiente potencial para que quieras ver más, pero no suficientes representantes para llegar allí».

Shedeur Sanders dice que estará preparado para la oportunidad

Flacco ha sido nombrado titular de la semana 1, pero los Browns aún no han finalizado su tabla de profundidad. Se espera que refleje la orden de pretemporada, con Pickett y Gabriel por delante de Sanders.

A pesar de su situación, Sanders ha dicho todas las cosas correctas desde que llegó a Cleveland. Él prometió que si se llama a su número, estará listo para la oportunidad.

«Estoy feliz. Siempre tengo buena energía porque tengo la suerte de venir aquí todos los días», Sanders dijo el jueves. «Independientemente de la situación, independientemente de cualquier cosa, conozco mi tiempo, siempre que sea así, estaré listo para ello y voy a aceptar eso. Pero a su debido tiempo tengo muchas cosas que necesito para arreglar, muchas cosas en las que necesito trabajar, y no soy ajeno a eso. Así que todo lo que miro a medida que estoy recibiendo más tiempo para cocinar, tengo más tiempo para calentar. Eso es todo».

Los Browns abren la temporada regular el 7 de septiembre contra el Bengals de Cincinnati.