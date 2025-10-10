Algunas partes de Yakarta tienen posibilidades de lluvia desde el sábado por la tarde hasta la noche

JacartaVIVA – Se recomienda a los residentes de DKI Yakarta, especialmente en las zonas del este de Yakarta y del sur de Yakarta, que sean conscientes del potencial Lluvia luz que se espera que ocurra en Sábado tarde a noche. Esta información es proporcionada por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) a través del sitio web oficial, bmkg.go.id, sábado 11 de octubre de 2025.

Según el BMKG, por la mañana el tiempo en la mayoría de las zonas de la capital era soleado y nublado. Se prevé que las áreas del oeste de Yakarta, el centro de Yakarta, el norte de Yakarta y las Mil Islas experimenten estas condiciones, mientras que el este de Yakarta y el sur de Yakarta tienen potencial para lluvias ligeras desde la mañana.

A partir del mediodía, se prevé que el tiempo en toda la zona de DKI Yakarta sea soleado o parcialmente nublado. Sin embargo, desde la tarde hasta la noche, es posible que vuelvan a caer lluvias ligeras en las zonas del este de Yakarta y del sur de Yakarta, mientras que se prevé que otras zonas estén nubladas.

Se estima que la temperatura del aire en Yakarta este sábado estará entre 24 y 32 grados centígrados. BMKG señaló que la temperatura mínima se produce por la mañana entre 24 y 30 grados centígrados, aumenta a 29-32 grados centígrados durante el día y luego vuelve a disminuir a 25-29 grados centígrados por la noche.