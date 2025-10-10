Horario de coches SIM en Yakarta, Bogor, Bandung, Bekasi sábado 11 de octubre de 2025

Jacarta – Horario de SIM móvil Hoy en día se trata de una información bastante buscada por los titulares de un permiso de conducir, especialmente aquellos cuyo período de validez está a punto de expirar.

Polda Metro Jaya proporcionó hoy cinco coches con SIM móvil que los residentes de DKI Yakarta pueden utilizar para ampliar el período de validez de sus permisos de conducir.

Informado por VIVA desde el sitio web de Korlantas Polri, el sábado 11 de octubre de 2025, los residentes del sur de Yakarta que quieran extender su licencia de conducir pueden venir al Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, en la zona central de Yakarta, puedes acudir a la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Los automóviles con SIM móvil están ubicados en el campus de Anggrek Binus, que ofrece extensiones de SIM para los residentes del oeste de Yakarta. Mientras tanto, el norte de Yakarta está en LTC Glodok.

Y otro en Grand Mall Cakung para los residentes que viven en la zona del este de Yakarta. El horario de servicio para todos los automóviles con SIM móvil para residentes de la ciudad capital es de 08:00 WIB a 12:00 WIB.

Los residentes de Bandung que necesiten solicitar una extensión del período de validez de su SIM, pueden visitar uno de los dos automóviles Mobile SIM que están estacionados hoy en el Centro Comercial Kings y Dago Plaza. El servicio comienza a las 08.00 WIB hasta finalizar.

Especialmente para los residentes de Bogor, los coches con SIM móvil de este fin de semana están en el centro comercial Jambu Dua. El horario de servicio es de 07.00 WIB a 18.00 WIB. No olvides cumplir con los protocolos sanitarios.

Finalmente, está el área de la ciudad de Bekasi, donde los automóviles Mobile SIM están estacionados en la oficina del distrito de West Bekasi de 08.00 a 10.00 WIB.