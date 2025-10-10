KOWANI alienta a las mujeres a desempeñar un papel activo en la política y el desarrollo en aras de una Indonesia dorada en 2045

Jacarta – Congreso de Mujeres de Indonesia (Ya no) confirmar Mujer Son agentes de cambio y tomadores de decisiones que determinan la dirección de la política nacional.

Así lo subrayó la Presidenta General de KOWANI, Nannie Hadi Tjahjanto, en un programa de entrevistas titulado «Mujeres inteligentes unidas, empoderadas hacia Indonesia dorada 2045‘.

Este programa de entrevistas es una forma del compromiso de KOWANI de resaltar el papel de las mujeres en la construcción de la nación hacia la visión de una Indonesia dorada en 2045.

«Ser una mujer inteligente significa seguir aprendiendo, fortaleciéndonos mutuamente, uniéndonos, empoderados y asumiendo activamente roles y haciendo contribuciones reales en la esfera pública», afirmó, citada el sábado 11 de octubre de 2025.

Nannie enfatizó que KOWANI alienta a las mujeres indonesias a expresar el progreso a través de canales políticos, aunque no es necesario que se conviertan en políticas.

De esta manera, Kowani está obligada a construir una generación de mujeres indonesias que se atrevan a pensar críticamente y participar activamente en los campos de la educación, la salud, la política, la ciencia y la tecnología para avanzar hacia una Indonesia dorada en 2045.

Nannie espera que esta actividad pueda producir ideas y recomendaciones estratégicas como disposiciones para que KOWANI fortalezca el papel de las mujeres en la política y el desarrollo.

Mientras tanto, la presidenta de las actividades, Rosaline Rumaseuw, destacó que este evento era un momento importante para las mujeres indonesias. La razón es que se espera que esta actividad del programa de entrevistas pueda inspirar a los grupos de mujeres indonesias a continuar progresando y desempeñando un papel en el desarrollo.

«Este evento es una base para que Kowani trabaje para todas las grandes mujeres de Indonesia», dijo Rosaline, quien también es presidenta general de Papuan Women Scholars.

En este programa de entrevistas se discutieron varios temas, por ejemplo el papel de la mujer en la construcción de la nación. Kowani también enfatizó que las mujeres no son sólo compañeras, sino agentes de cambio y tomadores de decisiones que pueden influir en la política estatal.

«Las mujeres inteligentes son mujeres que continúan aprendiendo, fortaleciéndose mutuamente, están unidas, empoderadas y contribuyen activamente a la esfera pública», dijo Rosaline.

Rosaline admitió que Kowani también destacó la igualdad de género como un requisito absoluto para el desarrollo sostenible. Según él, el reconocimiento pleno sin discriminación de género en la esfera pública tiene un valor muy importante para el progreso de la nación.

Aparte de eso, el vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Lestari Moerdijat, dijo que KOWANI debe poder consolidar los recursos que tienen las mujeres para lograr una Indonesia Dorada 2045.