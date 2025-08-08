Gkids adquiere los derechos de América del Norte a «La leyenda de Hei 2»

Gkids ha adquirido los derechos de distribución de América del Norte para el éxito de taquilla china «,»La leyenda de Hei 2. «

La película es un seguimiento de la función de 2019 «The Legend of Hei». Derivado de la serie animada del mismo nombre, la película continúa el viaje de Luo Xiaohei mientras se enfrenta a una nueva crisis después de un ataque a un gremio formidable, explorando temas de resistencia y amistad.

La logline oficial dice: «Cuando un ataque rompe la frágil paz entre el mundo espiritual y la humanidad, Hei se une con Luye, el último discípulo de su Shifu Wuxian, para exponer una conspiración que amenaza tanto a los reinos como al vínculo que han jurado proteger».

«Durante mucho tiempo nos ha impresionado el mundo y los personajes que MTJJ ha desarrollado a lo largo de los años», dijo el vicepresidente de distribución de GKIDS, Chance Huskey. «La leyenda de Hei 2 ofrece una aventura de acción deslumbrantemente animada con un fuerte núcleo emocional que resonará con el público, incluso si son nuevos en la franquicia o la animación china más ampliamente».

«En su corazón, ‘The Legend of Hei 2’ se trata de conexión, resistencia e identidad, temas que trascienden las fronteras», dijo Wang Jingjing, vicepresidente de COL Group. «Como una de las IP originales principales de China, esperamos que nuestra colaboración con GKID en el mercado norteamericano permita que un público más internacional descubra y aprecie el mundo de Luo Xiaohei, y contribuya aún más al creciente reconocimiento de la animación china en el escenario global».

«The Legend of Luo Xiaohei» fue creada por el estudio de animación chino Hanmu Chunhua (HMCH) en 2011. En su lanzamiento, la función animada debutó en la parte superior de la taquilla de fin de semana de apertura en China, y recaudó más de $ 44.5 millones.

En junio de 2023, Col Group adquirió estratégicamente una participación del 51% en HMCH, marcando un momento crucial en el sector de la animación. «‘The Legend of Hei’ es una de las mejores IP de animación en China, con influencia que se extiende más allá de las fronteras nacionales y se valida en los mercados internacionales», declaró Tong Zhilei, presidente y presidente de Col Group.

El acuerdo se negoció entre Chance Huskey de Gkids y Vicky Ding de Blossoms Entertainment en nombre de COL Group.

Fuera de América del Norte, se han confirmado más asociaciones internacionales por «The Legend of Hei 2». En el sudeste asiático, Hong Kong, Macao y Corea del Sur, se han finalizado acuerdos con películas Encore para garantizar una amplia cobertura de distribución. El lanzamiento del sudeste asiático comenzará a partir del 28 de agosto. En Japón, Col Group se ha asociado con FaceWhite Pictures y Aniplex para amplificar la presencia de la película, con un lanzamiento teatral programado para el 7 de noviembre de 2025.

Mira el trailer a continuación.